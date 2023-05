Montini Catholic High School nomme un nouveau directeur – Shaw Local

Lycée catholique Montini à Lombard a annoncé la nomination de Chris Tiritilli en tant que nouveau directeur, à compter du 1er juillet.

Tiritilli est le successeur de Kevin Beirne, qui a été annoncé comme nouveau président de Montini après avoir servi cinq ans en tant que directeur, selon un communiqué de presse.

«Nous recherchions un leader dynamique, visionnaire, énergique, qui vise l’excellence, incarne le leadership serviteur et est intelligent, ingénieux, un décideur chevronné, se connecte bien avec les étudiants, les collègues et tous les groupes de parties prenantes et vit notre mission lasallienne, » Beirne a déclaré dans une lettre à la communauté scolaire de Montini annonçant la nomination de Tiritilli. « Il s’avère que nous n’avons pas dû chercher plus loin que notre directeur adjoint actuel des services aux étudiants pour identifier un candidat parfaitement adapté à ce rôle.

« M. Tiritilli a rejoint l’équipe de direction de Montini Catholic à l’été 2022 et a eu un impact rapide et positif sur notre école. Au cours de la courte période où il a occupé le poste de directeur adjoint, M. Tiritilli a terminé la réingénierie de notre processus d’hébergement des étudiants et créé un guide d’hébergement et dirigé une réinvention du processus des services à la personne de sorte que le travail de ce groupe soit plus efficace. et mieux équipés pour répondre aux besoins des étudiants.

« Il a rationalisé et standardisé le programme de remédiation du cours et a dirigé la conception de nouveaux processus et procédures dans notre service d’orientation scolaire. Grâce à son travail, il ne fait aucun doute que nous sommes bien mieux équipés pour soutenir nos étudiants qu’il y a à peine un an. Aussi important que soit ce travail, M. Tiritilli s’est également révélé être un leader centré sur l’élève, apprenant rapidement à connaître nos élèves et la communauté scolaire, embrassant notre mission et notre vision et ayant une présence incroyablement positive dans notre école. Sa passion pour l’éducation catholique et le travail avec les jeunes est évidente pour tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui.

Avant de travailler chez Montini, Tiritilli a été directeur de École Sainte-Marie de Gostyn à Downers Grove pendant six ans et à l’école catholique Holy Family à Bensenville pendant deux ans. Il est titulaire d’un baccalauréat en enseignement secondaire de l’Université DePaul et d’une maîtrise en leadership et administration de l’éducation de l’Université Lewis.

« Je suis très excité et fier d’accepter le poste principal chez Montini Catholic », a déclaré Tiritilli dans le communiqué. « J’ai apprécié l’année en cours et j’ai appris à connaître nos élèves, notre personnel et notre communauté. … Établir des relations positives avec les élèves, le personnel et les familles est l’une de mes activités préférées, ainsi que le moyen le plus efficace de soutenir un changement positif et transformateur dans n’importe quel contexte. Ma première année ici à Montini a été une expérience merveilleuse et enrichissante. … Chaque groupe a également été si chaleureux et accueillant envers moi, ce qui n’a fait qu’affirmer mon désir de faire partie de la communauté Montini.