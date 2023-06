Montini Catholic décerne le prix de partenaire lasallien Rita Weisenburger – Shaw Local

Lycée catholique Montini à Lombard a remis son Prix du Partenaire Lasallien pour 2023 à Rita Weisenburger, assistante du principal et responsable du bureau principal.

Dans sa troisième année, le prix est décerné chaque année à un membre du personnel qui représente et pratique l’esprit lasallien de l’éducation, a déclaré un communiqué de presse. Le prix de cette année a été remis lors de la cérémonie annuelle de la Journée du fondateur de l’école secondaire préparatoire au collège en mai.

Weisenburger a rejoint Montini en 2008 en tant que membre de l’équipe de développement de l’école, aidant à toutes les activités commerciales, de développement et d’admission et servant de réceptionniste au bâtiment De La Salle Hall. En 2016, elle a déménagé au bureau principal de Montini pour devenir réceptionniste, chef de bureau et assistante du principal Kevin Beirne.

« Elle est le premier visage souriant que nos étudiants et visiteurs voient le matin », a déclaré le président de Montini, Jim Segredo, dans le communiqué. « Rita est une touche-à-tout et est la personne clé qui assure le fonctionnement quotidien de notre école. »

Elle et son mari, Wally (’73), sont les parents de deux diplômés catholiques de Montini (Andrew ’05 et Kimmy ’07).

« Rita et Wally ont été extrêmement favorables à de nombreux programmes, événements de développement et activités de collecte de fonds catholiques de Montini », a déclaré Segredo. «Elle a été un membre très dévoué, talentueux et travailleur de notre corps professoral et de notre personnel, et est toujours là pour donner un coup de main. C’est pourquoi nous sommes si fiers d’honorer Rita avec notre Prix Partenaire Lasallien cette année.