Montini Catholic décerne la bourse commémorative Jean Diane Colletti – Shaw Local

Angela Banov de Lombard, aînée de l’école secondaire catholique Montini, a été nommée récipiendaire de la bourse commémorative Jean Diane Colletti de cette année. Le prix a été annoncé lors du banquet annuel des prix académiques du lycée préparatoire du Collège Lasallien qui s’est tenu en mai.

Banov fait partie de la classe de 2023 membres nommés Academic All Stars pour un statut académique supérieur en tant que seniors Bronco, selon un communiqué de presse. Elle est également récipiendaire du President’s Award for Academic Excellence, d’une Advanced Placement Scholar with Honor et d’une Illinois State Scholar. Elle a été membre et présidente de la National Honor Society de Montini Catholic et a également été tutrice par les pairs.

Banov a également été secrétaire de la Société d’honneur espagnole de Montini et membre de l’équipe de robotique de Mu Alpha Theta Montini. Elle fréquentera la Florida International University à Miami, où elle a obtenu une bourse universitaire pour poursuivre une carrière en informatique.

La bourse commémorative Jean Diane Colletti est l’une des nombreuses bourses qui ont été nommées et dotées par des anciens, des parents et des amis catholiques de Montini afin de fournir une aide financière aux diplômés poursuivant des études supérieures au collège.