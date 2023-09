Montgomery dévoile la première plaque de rue honorifique, « Jimmie Touvell Way » – Shaw Local

Le village de Montgomery, le service d’incendie de Montgomery Countryside, la famille et les amis se sont rassemblés à l’intersection des rues Clay et Railroad, près du service d’incendie, le 6 septembre, pour honorer le regretté chef adjoint des pompiers James Touvell, mieux connu à la caserne des pompiers sous le nom de « Jimmie T ». ses 55 années de service.

Cette plaque de rue honorifique est la première dans l’histoire du village. Le chef des pompiers Tom Meyers et la veuve de Touvell, Louise, ont travaillé avec le village pour aider à créer une politique de dédicace des rues.

«Je voulais faire quelque chose pour honorer Jimmie», a déclaré Louise dans un communiqué de presse. « Je l’aime et il me manque tellement. »

Au cours du rassemblement, les membres du district de protection contre les incendies de Montgomery Countryside, passés et présents, portaient leurs uniformes et saluaient tandis que la garde d’honneur présentait les couleurs de l’hymne national. Le chef Meyers s’est adressé à la foule en compagnie de l’administrateur du village Doug Marecek, de Nancy, la fille de Touvell, et de Louise.

Louise, avec ses filles Nancy et Sarah, et la sœur de Touvell, Jurine, ont partagé la révélation du panneau.

Touvell a commencé à servir le district de protection contre les incendies le 13 janvier 1965 et a terminé son service et a pris sa retraite en 2020. Le 13 avril 2022, Tourvell est décédé subitement à l’âge de 79 ans.