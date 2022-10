Montgomery cherche maintenant des nominations au concours annuel d’affichage d’Halloween – Shaw Local

Le comité d’embellissement de Montgomery organise son concours annuel d’exposition d’Halloween pour récompenser les maisons et les entreprises pour leurs décorations d’Halloween exceptionnelles.

Les résidents peuvent nommer leur propriété ou celle de quelqu’un d’autre en soumettant l’adresse de la propriété en ligne à montgomeryil.org. Les nominations en ligne sont ouvertes jusqu’au 23 octobre.

« Nous avons vu une augmentation de la participation et des décorations d’Halloween dans le Village au cours des dernières années ; nous avons des résidents qui font passer leur chute et les expositions d’Halloween au niveau supérieur », a déclaré Dan Gier, administrateur du village et président du comité d’embellissement dans un communiqué de presse. “Je pense que notre communauté réalise le plaisir de conduire pour voir les étalages et les décorations amusants.”

Les membres du comité visiteront les adresses nominées dans la nuit du 26 octobre pour juger et récompenser les présentations des nominés. Les résidents sont invités à s’assurer que leurs lumières sont allumées avant 17 h ce soir-là.

Les adresses des maisons récompensées seront disponibles en ligne une fois le jugement terminé pour les membres de la communauté qui souhaitent se déplacer en voiture pour voir la créativité de la communauté. Gier a ajouté: «Nous avons des résidents qui consacrent beaucoup de temps et de créativité à leurs décorations, et nous voulons reconnaître ceux qui contribuent à faire de Montgomery un endroit où il fait bon vivre.»

Le comité d’embellissement du village de Montgomery acceptera les candidatures jusqu’au dimanche 23 octobre. Proposez une propriété via le site Web du village, montgomeryil.orgou en envoyant un courriel à rmason@montgomeryil.org.