Montgomery Boy Scout reçoit le rang Eagle – Shaw Local

Ethan Pope de Montgomery est le plus récent Eagle Scout de la Blackhawk Troop 11 à Aurora.

Pope, 18 ans, a été promu au rang le plus élevé des Boy Scouts of America lors d’une cour d’honneur de rang Eagle le dimanche 30 juillet à l’église méthodiste unie Wesley à Aurora. Wesley est l’organisation d’affrètement de la troupe et le site des réunions de troupe du lundi soir.

Pour son projet de service Eagle Scout, Pope a organisé une collecte de nourriture et d’articles ménagers pour le refuge pour sans-abri Hesed House à Aurora. Depuis qu’il a rejoint le Scoutisme en première année en tant que Wolf Scout, Pope a obtenu 41 badges de mérite. Il est diplômé de 2023 du lycée Oswego.

Le chef scout de la troupe 11 Rick Scalzo, qui présidait la cérémonie de promotion de l’aigle de Pope, a remis un certificat, une médaille et un insigne qui reconnaissent les réalisations de Pope.

Le scout Robert Skrezyna a présenté le foulard Pope’s Eagle. Pope a présenté des épinglettes à ses parents, Tina et Brian, et à trois mentors qui l’ont soutenu dans son cheminement pour devenir un aigle.

Ted Clinnin et Tom Bulin du détachement 1233 de Fox Valley Marine ont présenté un couteau de combat K-Bar Marine à Pope.

Wesley UMC a affrété la troupe Blackhawk en 1916. La deuxième plus ancienne troupe de l’Illinois, la troupe 11 fait partie du BSA Three Fires Council basé à St. Charles.