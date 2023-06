Montgomery approuve les plans finaux de la première unité du projet de 204 acres au large d’Orchard Road dans le comté de Kendall – Shaw Local

Les plans d’un développement industriel et commercial de 204 acres à l’est d’Orchard Road dans la partie du comté de Kendall à Montgomery avancent à la suite des mesures prises par le conseil du village.

Lors de deux scrutins 5-0 lundi soir 12 juin, le conseil a approuvé un dernier plat de lotissement et un accord de développement pour la première unité du Karis Center for Commerce. Matt Bauman, membre du conseil d’administration, était absent de la réunion et n’a pas voté.

Karis Acquisitions LLC de Schaumburg développera le projet sur une parcelle vacante au sud de Caterpillar Drive.

Tel que proposé par Karis, le projet sera développé en trois phases, en commençant par la construction d’un bâtiment de 500 000 pieds carrés sur la partie sud de la propriété juste à l’ouest des voies ferrées Burlington Northern-Santa Fe. Le bâtiment aura une gare de triage attenante et abritera Ravago, une entreprise belge active dans la distribution de polymères et de produits chimiques, le recyclage du plastique et la composition de matières premières plastiques et élastomères.

Les phases de développement subséquentes consisteront en un ajout de 300 000 pieds carrés au bâtiment ainsi qu’un deuxième bâtiment de 300 000 pieds carrés et un entrepôt et une installation de distribution de 1,2 million de pieds carrés avec entreposage extérieur.

Le projet comprend également une parcelle de 5,75 acres zonée B-2 pour le développement du commerce de détail le long du côté est d’Orchard Road, au sud de Caterpillar Drive.

L’accès de la circulation au site se fera à partir d’un prolongement de Galena Road à l’est d’Orchard Road et de la construction d’une nouvelle route, Karis Way, qui s’étendra de Caterpillar Drive vers le sud à travers la propriété.

En plus de son emplacement dans le village, le site du projet se trouve dans les limites du district scolaire 308 d’Oswego, du district de protection contre les incendies d’Oswego et du district de la bibliothèque publique d’Oswego. Des parties de la propriété se trouvent respectivement dans les districts des parcs d’Oswegoland et de Fox Valley.

Selon les informations fournies par Karis au village, l’installation initiale de Ravago sera similaire à une autre installation exploitée par l’entreprise à Medina, Ohio, et fonctionnera comme le principal centre de distribution de résine plastique de l’entreprise pour desservir les clients de la région de Chicago.

On estime que 80 à 90 employés travailleront à l’installation dans des emplois comprenant le service à la clientèle, les opérateurs d’emballage/de production, les techniciens de maintenance et les opérateurs de chariots élévateurs. Les salaires varieront de 20 $ à 30 $ l’heure pour les employés horaires, tandis que les salaires des cadres varieront de 60 000 $ à 170 000 $ par année.

La phase initiale du projet a une valeur estimée de 75 à 90 millions de dollars et une date opérationnelle prévue le 31 juillet 2024.

Sonya Abt, directrice du développement communautaire de Montgomery, a déclaré que le village avait reçu une demande en ligne la semaine du 20 mars demandant si Ravago recyclerait les plastiques sur le site et si le projet soulevait des problèmes de santé ou de sécurité publiques.

« Nous avons répondu qu’ils ne recycleraient aucun plastique sur place et qu’il n’y a pas de fabrication », a déclaré Abt.

Dans une note au conseil d’administration, l’avocate du village, Laura Julien, a noté que le plat final approuvé lundi soir servait à diviser la propriété en deux lots créant le site sud du développement de Ravago.

Lors d’une réunion le 2 mars, la commission d’urbanisme et de zonage du village a voté 7 contre 0 pour approuver une recommandation à l’appui du projet. Le conseil d’administration a voté à l’unanimité pour accepter la recommandation favorable de la commission lors de sa réunion du 13 mars.