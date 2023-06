Montgomery approuve les plans et le pacte incitatif pour la cave et le restaurant Cooper’s Hawk – Shaw Local

Le conseil du village de Montgomery a approuvé des plans pour le développement d’une cave et d’un restaurant Cooper’s Hawk dans le centre commercial Ogden Hill à l’intersection de la route 30 et de la route 34.

Lors de deux scrutins 5-0 lundi soir 12 juin, le conseil a approuvé la demande de l’entreprise pour un permis d’alcool, un permis d’utilisation spéciale pour les repas en plein air et un ensemble de dérogations aux exigences de façade extérieure et de signalisation du village.

Le conseil a également voté 4 contre 1 pour approuver la demande de l’entreprise pour un accord d’incitation économique de 15 ans d’une valeur maximale de 750 000 $.

L’administrateur Matt Bauman était absent de la réunion et n’a pas participé aux votes. L’administrateur Tom Betsinger a voté le seul vote négatif sur la motion d’approbation de l’accord d’incitation économique.

Cooper’s Hawk exploite actuellement 16 établissements vinicoles et restaurants dans la région de Chicago, ainsi que d’autres endroits à travers le pays.

En plus d’un bar à vin, chaque emplacement offre une « expérience culinaire moderne et décontractée avec une hospitalité chaleureuse dans un cadre haut de gamme invitant » avec « chaque plat préparé frais dans notre cuisine à gratter », selon le site Web de l’entreprise.

À Montgomery, l’entreprise propose de construire une cave et un restaurant d’un peu moins de 10 000 pieds carrés de surface au sol, y compris un coin salon extérieur de 719 pieds carrés.

Illustration d’un domaine viticole et d’un restaurant Cooper’s Hawk proposés pour le développement surplombant l’intersection de la route 30 et de la route 34 dans le centre commercial Ogden Hill de Montgomery. (illustration fournie par le village de Montgomery)

Le conseil a approuvé la demande de l’entreprise de créer une nouvelle classification de permis d’alcool de classe T pour accueillir l’établissement vinicole et son club de vin.

La licence de classe T permettra à l’entreprise d’offrir un bar de dégustation de vin dans la zone de vente au détail de l’entreprise, de permettre la vente au détail de vin dans des emballages originaux (non destinés à la consommation sur place) et la vente au détail de boissons alcoolisées destinées à la consommation sur les locaux dans la zone de restauration.

L’entreprise estime que son investissement dans le site de Montgomery sera d’environ 8 millions de dollars et que l’entreprise générera des ventes annuelles de 7 à 8 millions de dollars tout en créant 150 emplois à temps plein et à temps partiel.

Aux termes de l’accord d’incitation économique, le village reversera 75% des revenus de la taxe de vente à Cooper’s Hawk pendant les cinq premières années du pacte, le village conservant les 25% restants. Au cours des années 6 à 10 de l’accord, le village partagera les revenus de la taxe de vente à 50-50 avec l’entreprise, et des années 11 à 15, le village recevra 75% des revenus de la taxe de vente, Cooper’s Hawk recevant 25%.

L’accord fixe un plafond de 750 000 $ sur le montant des revenus de la taxe de vente qui sera remis à l’entreprise.

Selon une note de service du personnel du village, le village recevra 600 000 $ en revenus de taxe de vente de Cooper’s Hawk’s sur la période de 15 ans de l’accord, sur la base des projections de revenus de taxe de vente de l’entreprise.

En votant « non » sur la motion d’approbation de l’accord, Betsinger a déclaré qu’il l’avait trouvé « exceptionnellement généreux » compte tenu des projections de revenus de l’entreprise pour l’emplacement de Montgomery.

En outre, la note de service note que l’accord n’inclut pas les revenus de la taxe de vente non domestique du village, qui finance le programme de réparation des infrastructures et le programme de remboursement de la taxe foncière du village. On estime que le village percevra 1,2 million de dollars en revenus de taxe de vente hors règle domestique du Cooper’s Hawk sur la durée de vie de 15 ans de l’accord d’incitation, selon la note de service.

Lors d’une audience publique le 1er juin, la commission d’urbanisme et de zonage du village a voté 7 contre 0 pour recommander au conseil du village d’approuver la demande de Cooper Hawk d’une utilisation spéciale pour permettre une salle à manger extérieure et les écarts.