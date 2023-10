Même au milieu des spéculations généralisées, la date limite des échanges avec la NFL a toujours le moyen de surprendre presque tout le monde.

La fenêtre de cette année pour conclure des accords se termine à 16 h HE mardi, et les mouvements jusqu’à présent sont pâles par rapport à ceux de l’année dernière, lorsqu’un grand nombre de démarreurs clés et de noms de renom ont été envoyés faire leurs bagages dans la période précédant la date limite. Mais avec le transfert de Leonard Williams aux Seahawks de Seattle et du transfert de Kevin Byard aux Eagles de Philadelphie, certaines personnalités notables changent de place. Et il est encore temps de réaliser d’autres échanges.

Voici nos notes pour chaque transaction conclue jusqu’à présent :

Les commandants échangent de la sueur DE Montez aux Bears

Les Bears de Chicago reçoivent : Sweat DE Montez

CENTRE DES STATISTIQUES DE LA NFL : Les derniers scores, calendriers, cotes, statistiques et plus encore de la NFL.

Les commandants de Washington reçoivent : Choix de deuxième tour 2024

Grade des commandants : UN-

Il n’était pas clair si Ron Rivera and Co. pourrait réellement supporter de déplacer l’un des éléments clés de l’équipe alors que l’équipe avait perdu cinq de ses six derniers matchs, mais c’était le jeu raisonnable à long terme – même si on ne sait pas qui sera à la barre lorsque le gain arrive. Re-signer Sweat n’était probablement pas dans les cartes pour les commandants, qui ont déjà distribué des contrats massifs aux plaqués défensifs Daron Payne et Jonathan Allen et ont une décision à prendre quant à l’opportunité de franchiser ou de prolonger Chase Young. Avec cet échange, Washington décroche ce qui devrait être un deuxième tour précoce, une nette amélioration et un saut d’un an sur le choix compensatoire que la franchise aurait reçu si Sweat avait marché après cette saison. Il pourrait être difficile pour l’équipe actuelle de supporter cela, mais la valeur ici était trop belle pour la laisser passer.

Note des ours : B-

Matt Eberflus, voici votre passeur. Les Bears de Chicago ont été affamés d’une sorte de menace après avoir suivi les 20 pires sacs de la NFL en 2022 avec un plus bas de la ligue de 10 jusqu’à présent cette année. Avec Sweat à bord, l’équipe dispose enfin d’une présence avérée qui a créé une pression constante. Les antécédents de Sweat en matière de finition de jeux sur le quart-arrière assez fréquemment (35 ½ sacs en quatre ans et demi) sont une motivation suffisante pour cette décision, mais Eberflus adorera sans aucun doute ajouter un défenseur de premier ordre. Pourtant, le directeur général Ryan Poles a payé une prime pour un bon joueur, mais pas un grand. Et tandis que les Bears devraient disposer d’une marge de manœuvre suffisante en 2024 pour débourser une prolongation importante, Sweat est également désormais dans une position privilégiée pour encaisser puisque Chicago ne peut pas laisser cela être une location, de sorte que le prix global ne fera qu’augmenter avec le temps. Bien que cela fasse partie des affaires sur le marché des passeurs, c’est un calcul un peu étrange pour une équipe en reconstruction qui présente encore des lacunes importantes. Un facteur important cependant : les Bears sont désormais dans une meilleure position pour utiliser ce qui pourrait être deux des cinq premiers choix en attaque dans un repêchage dans lequel plusieurs meilleurs espoirs (les quarts Caleb Williams et Drake Maye, le receveur Marvin Harrison Jr. et le gaucher) s’attaquer à Olu Fashanu) pourrait contribuer à renverser la fortune de la franchise.

Les Eagles échangent DT Kentavius ​​Street aux Falcons

Les Falcons d’Atlanta reçoivent : DT Kentavius ​​Street, choix de septième ronde 2025

Les Eagles de Philadelphie reçoivent : Choix de sixième ronde 2024

Classement des faucons : B-

Perdre Grady Jarrett à cause d’une déchirure du LCA a été un coup dur, il était donc judicieux d’ajouter de la profondeur le long du front défensif. Getting Street y parvient à faible coût. À un moment donné, cependant, Atlanta devra faire un geste plus sérieux pour ajouter un passeur à fort impact à un effort qui a été en grande partie bricolé.

Grade des aigles : B-

Street n’a joué que dans 17% des clichés défensifs des Eagles cette saison, les retombées de cette décision devraient donc être minimes. Avec Jalen Carter, Jordan Davis, Fletcher Cox et Milton Williams en tête à l’intérieur, Philadelphie a l’air très bien en tant que plaqueur défensif.

Les Giants échangent DE Leonard Williams aux Seahawks

Seattle Les Seahawks reçoivent : DE Leonard Williams

New York Les géants reçoivent : Choix de deuxième ronde 2024, choix de cinquième ronde 2025

Note des géants : UN-

Bravo à Joe Schoen pour avoir affronté la réalité de son équipe 2-6. Alors que New York est sur le point de payer la majeure partie des quelque 10 millions de dollars dus à Williams, la franchise a pu récupérer plus que ce qu’elle avait payé aux Jets de New York en 2019 (choix de troisième et cinquième ronde) pour acquérir Williams. Re-signer un joueur de ligne défensif coûteux qui aura 30 ans la saison prochaine n’aurait pas beaucoup de sens pour une organisation qui doit déterminer un calendrier pour revenir à un niveau compétitif, donc faire le plein d’actifs ici semble être un jeu intelligent. Dexter Lawrence est la pièce maîtresse légitime de la défense, et c’est maintenant à Schoen de cibler de jeunes joueurs à coûts contrôlés pour l’entourer.

Note des Seahawks : B

Il est certainement difficile de reprocher à Pete Carroll et John Schneider d’avoir pris les devants après avoir pris la tête de la NFC Ouest dimanche à 5-2. Mais étant donné le coût, est-ce vraiment une décision qui les rapproche considérablement des Eagles, des 49ers et des Cowboys ? Avant et après l’échange, Seattle apparaît comme un solide participant potentiel aux séries éliminatoires, mais probablement un peu en retard par rapport au premier rang de la NFC dans sa quête pour avancer au-delà du tour de division pour la première fois depuis 2014. Un nouveau programme pourrait aider Williams à approcher la forme qu’il avait de 2020-21 sous Patrick Graham, comme le vétéran l’a essentiellement souligné Le New York Post qu’il pourrait être mis dans une meilleure position pour réaliser plus de jeux. Mais à ce stade de sa carrière, Williams semble plus susceptible de renforcer la défense contre la passe et la course plutôt que de transformer la défense sur l’un ou l’autre front. Sa vraie valeur, cependant, pourrait résider dans la flexibilité qu’il offre à une ligne défensive qui comprend déjà Dre’Mont Jones et Jarran Reed.

Les Titans échangent Kevin Byard aux Eagles

Les Eagles de Philadelphie reçoivent : S Kevin Byard

Les Titans du Tennessee reçoivent : Choix de quatrième ronde 2024, choix de cinquième ronde 2024, S Terrell Edmunds.

Grade des aigles : UN

Pas pour être tout à fait “Howie Roseman l’a encore fait”, mais… Howie Roseman l’a encore fait. Le vice-président exécutif et directeur général des Eagles, toujours bricoleur, a parcouru le marché à la recherche de moyens d’améliorer une équipe qui affichait le meilleur bilan de la NFL après sept semaines, et il a trouvé une solution peu coûteuse et très fiable dans une situation de besoin. Les blessures croissantes se sont avérées une incitation suffisante pour améliorer le secondaire, et Byard devrait corriger une faiblesse potentielle clé pour une défense bonne mais pas excellente. Surtout, le prix semble juste pour Philadelphie, qui peut recruter un formidable starter pour un concurrent, mais pour un projet de projet modeste et un engagement financier limité.

Classement des Titans : B

Ce n’était peut-être pas le retour auquel on s’attendait pour un double All-Pro. Néanmoins, félicitations au directeur général de première année Ran Carthon pour avoir lancé une reconstruction, même si la dernière intersaison était en quelque sorte une demi-mesure sur ce front. En déménageant Byard, le Tennessee obtient une indemnité provisoire pour un joueur de 30 ans qui était sous contrat jusqu’en 2024 mais un candidat solide pour ce printemps compte tenu de la direction de la franchise. Edmunds a l’impression d’avoir une touche, mais il donne à Carthon un jeune joueur (26 ans) à surveiller.

Les Jets échangent WR Mecole Hardman aux Chiefs

Kansas City Les chefs reçoivent : WR Mecole Hardman, choix de septième ronde 2025

New York Les jets reçoivent : Choix de sixième ronde 2025

Grade des chefs : B

Hardman n’est pas une panacée pour une équipe de capture de passes qui est devenue trop dépendante de Travis Kelce, mais les options sur le marché libre étaient très limitées pour une équipe avec une marge de manœuvre limitée. Hardman a déjà une relation avec Patrick Mahomes et peut aider à renverser les champs en tant que retourneur. Pour le prix, c’était un bon ajout.

Qualité des jets : C+

Parfois, les choses ne fonctionnent pas. C’est bon. Hardman a rejoint les Jets pour un contrat d’un an pour aider à solidifier une poussée du Super Bowl sous Aaron Rodgers, et cela a mal tourné après un match. Il a pris le pas sur Randall Cobb et la recrue non repêchée Xavier Gipson, jouant seulement 28 clichés offensifs en cinq matchs. Il y a probablement des problèmes plus importants dans la façon dont Gang Green a construit son corps de réception au-delà de Garrett Wilson, mais étant donné son rôle, couper l’appât est logique.

Les Rams échangent WR Van Jefferson aux Falcons

Les Falcons d’Atlanta reçoivent : WR Van Jefferson, choix de septième ronde 2025

Los Angeles Les béliers reçoivent : Choix de sixième ronde 2026

Classement des faucons : B-

Bonne chance pour essayer de mettre en œuvre les plans d’Arthur Smith pour ses meilleurs joueurs. Cela ne fait sûrement pas de mal d’ajouter une autre cible à une attaque aérienne en déclin, mais il est difficile d’imaginer un receveur de quatrième année, qui ne s’est pas encore imposé comme une menace constante, perçant et établissant une sorte de connexion cohérente avec Desmond Ridder. (ou Taylor Heinicke). Ne vous attendez pas à ce qu’il s’approche des chiffres en carrière qu’il a affichés il y a à peine deux saisons lors de la campagne du Super Bowl des Rams, lorsqu’il a réussi 50 attrapés pour 802 verges et six touchés. Pourtant, étant donné les alternatives peu inspirantes pour ajouter de la profondeur derrière Drake London et Mack Hollins, ainsi que le prix modeste d’un échange de choix en fin de ronde, il y a au moins un avantage ici.

Qualité des béliers : C+

Il est plus facile d’adopter la mentalité « (explétif) les choix » lorsque les sélections des jours 2 et 3 se déroulent régulièrement. Jefferson, un choix de deuxième tour en 2020, était évidemment un élément clé d’une équipe en titre, alors ne vous sentez pas trop mal pour Los Angeles. Mais les contributions globales sont encore quelque peu décevantes pour un joueur qui figurait autrefois comme une option n°2 stable aux côtés de Cooper Kupp. Désormais, ce rôle appartient solidement à la sensation recrue de cinquième ronde Puka Nacua, le receveur de troisième année Tutu Atwell contribuant également à rendre Jefferson superflu.

Les Broncos échangent l’OLB/DE Randy Gregory aux 49ers

San Francisco Les 49ers reçoivent : OLB/DE Randy Gregory, choix de septième ronde 2024

Denver Les Broncos reçoivent : Choix de sixième ronde 2024

Note des 49ers : B+

Lorsque vous disposez de l’une des équipes les plus complètes de la ligue et d’un entraîneur de ligne défensive – Kris Kocurek – réputé pour développer des passeurs, entreprendre des projets de récupération n’est pas une grosse affaire. Si San Francisco peut aider à relancer la carrière de Gregory, ce sera une victoire significative. Gregory, 30 ans, a longtemps montré des éclairs prometteurs de ses prouesses en matière de passe-passe, mais il pourrait être difficile pour lui de redécouvrir une étincelle à ce stade de sa carrière. N’importe lequel…