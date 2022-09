Montez le volume avec le Boom Box Bluetooth Soundcore Select Pro jusqu’à 70 $ aujourd’hui

Le Select Pro est un boom box portable de la sous-marque Soundcore d’Anker, qui vous permet d’emporter la fête avec vous où que vous alliez. Et en ce moment, vous pouvez en attraper un à , en baisse par rapport à son taux habituel de 110 $. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande d’ici là si vous espérez en décrocher une à ce prix.

Le Select Pro est un peu en retrait par rapport au Boum de mouvement Soundcoreque nous avons inclus dans notre liste des meilleurs haut-parleurs Bluetooth pour 2022. La principale différence entre ces deux modèles est que le Select Pro a une batterie plus petite, ce qui la limite à 16 heures d’écoute au lieu des 24 heures du Motion Boom. Cependant, la batterie plus petite la rend également un peu plus légère, pesant un peu plus de quatre livres, il est donc un peu plus facile de se déplacer.

Le Select Pro est également totalement étanche avec un indice IPX7, il est donc idéal de l’avoir à la piscine ou sur le bateau. Et il flotte même, il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter qu’il passe par-dessus bord. Il est également équipé de lumières LED personnalisables qui créent un spectacle de lumière piloté par le rythme, et il peut être utilisé comme banque d’alimentation pour charger vos autres appareils. Au prix fort, nous avons trouvé que le Motion Boom était un meilleur rapport qualité-prix, mais pour seulement 70 $, le Select Pro constitue un cas beaucoup plus convaincant.