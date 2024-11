Montez Ford exprime sa frustration face à la dynamique « stop-and-go » des Street Profits

Montez Ford pense qu’il devra peut-être apporter quelques changements afin d’atteindre son objectif de devenir champion de la WWE.

Ford a récemment parlé à Le courrier quotidien sur la façon dont son « travail de rêve » à la WWE peut être frustrant. Comme il l’a également mentionné dans un précédent entretiensFord s’impatiente face au manque de succès des Street Profits ces derniers temps.

« Pour moi, rester assis ici et dire, comment ça va, que c’est bien, ce serait un mensonge », a déclaré Ford. « Il y a toujours du plaisir à faire ce que l’on aime, ce que l’on admire, ce dont on a rêvé, ce pour quoi on a des objectifs et une passion, mais cela mène à ce sentiment de frustration où tout ce que l’on essaie d’accomplir dans la vie, où l’on peut J’ai l’impression que soit cela prend trop de temps, soit cela fait trop longtemps, soit rien ne se passe.

« Je ne vais pas mentir et dire que je ne reste pas assis ici à regarder tous les commentaires et tout. Je regarde tout. Nous ne sommes pas en conversation lorsqu’il s’agit des meilleures équipes. Nous ne sommes pas en conversation sur tout ce qui concerne la lutte, à part le fait d’être géré par The Bloodline, et cela ne me convient pas. Donc, même si cela devient le travail de mes rêves, c’est aussi agréable que frustrant.

Les Street Profits ont été associés à B-Fab et Bobby Lashley dans le rôle de The Pride en 2023. Le groupe a été discrètement dissous lorsque Lashley a quitté l’entreprise plus tôt cette année. Ford dit que cette expérience lui a appris que tout peut arriver ; n’importe qui peut partir, et il faut ensuite recoller les morceaux.

«Je suis content de ce que nous avons eu pendant la courte période, B-Fab et All Mighty quand il était ici. Mais ce que j’ai retenu de cette leçon, c’est que tout peut arriver, tout peut faire une transition, n’importe qui peut partir, n’importe qui peut partir à tout moment. Et il suffit en quelque sorte de ramasser ce qui reste et de courir avec. Et c’est exactement ce que je fais en ce moment.

« Quand toutes ces choses se produisaient, nous étions très, très excités, parce qu’il (Lashley) était quelqu’un que nous admirions, quelqu’un que je regardais quand j’étais enfant, et maintenant je suis jumelé avec lui, et il est mon mentor. , et il nous fait entrer dans ce nouveau chapitre de The Street Profits.

« Toutes ces choses fonctionnent, nous avons une victoire à WrestleMania, et puis boum, ça s’arrête. Et il y a eu des arrêts et des départs constants, des arrêts, des allers et des arrêts et des allers-retours avec les profits, où nous obtiendrons un élan, puis l’élan s’arrêtera, puis l’élan reprendra, et l’élan s’arrêtera. Et pour nous, c’est frustrant, car c’est difficile de se mettre derrière une équipe dont la dynamique démarre puis qui change à nouveau.

Cela fait presque quatre ans que les Street Profits ne détiennent pas l’or par équipe. Ils n’ont pas été champions depuis qu’ils ont perdu les titres par équipe de SmackDown contre Dolph Ziggler et Robert Roode le 8 janvier 2021, au Thunderdome de la WWE.

«C’est à la croisée des chemins que je me trouve en ce moment dans la vie. Depuis que je suis enfant, j’ai toujours voulu être champion de la WWE. Maintenant, j’ai le travail de mes rêves que je voulais, j’ai été avec cette équipe, et ça a été fantastique, mais j’ai également fait beaucoup de changements et d’ajustements pour essayer de réussir au sein de cette équipe, et j’en suis maintenant à au point où j’ai tout fait pour réussir, j’ai essayé de faire quelque chose pendant longtemps et il n’y a toujours pas de succès.

« Je regarde l’univers, je regarde les signes. Est-il temps de s’adapter à une nouvelle ère, à un nouveau mode, à un nouvel état d’esprit, ou dois-je commencer à me débarrasser des gens ?

