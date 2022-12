Montez à bord de la visite en tramway des lumières de Noël du Starved Rock Lodge – Shaw Local

Il n’y a jamais eu de meilleure façon de découvrir les magnifiques expositions illuminées de Starved Rock Country que sur un chariot au départ de Starved Rock State Park. Quelques jours avant les vacances, Starved Rock Lodge proposera une série de visites spéciales en tramway, vous emmenant à certaines des expositions de Noël illuminées les plus spectaculaires de la région.

La visite guidée de groupe de deux heures partira du Starved Rock Lodge, vous emmenant dans un voyage sinueux à travers des exemples des maisons les plus magnifiquement décorées de Starved Rock Country, en route vers la ville de La Salle’s Celebration of Lights au Rotary Park.

Une vue aérienne de la Célébration des Lumières au Rotary Park de La Salle. (Scott Anderson)

Maintenant dans sa 10e année, la célébration des lumières de La Salle est passée de 17 expositions à près de 450. Il y a plusieurs nouvelles expositions cette année, y compris une pièce en mouvement qui est la plus grande que l’événement ait jamais présentée. Les voitures serpenteront le long d’un chemin sinueux à travers le parc, où vous pourrez admirer les centaines d’expositions plus grandes que nature, chacune parrainée par une entreprise ou une organisation de la région. Ne manquez pas une chance de voir ce spectacle de lumière magnifique et festif dans le confort et la commodité du chariot Starved Rock.

Détendez-vous et laissez le personnel du chariot vous emmener dans une visite festive, remplie de chants de chant, de questions de vacances, de blagues et d’énigmes qui divertiront toute la famille. Tout le plaisir se déroule à l’intérieur du chariot confortablement chauffé du lodge, mais les clients sont encouragés à apporter une couverture de rechange.

Les visites partent à 18 h et reviennent au lodge à 20 h. Les places et les dates sont limitées, les clients sont donc encouragés à réserver leurs places tôt, avec une préinscription requise pour l’événement. Avant votre voyage, pensez à faire une réservation pour le dîner dans la célèbre salle à manger principale du lodge. Le restaurant invitant, rustique et confortable sera ouvert à partir de 17 h, avant les Christmas Lights Trolley Tours.

Vous cherchez à prolonger votre séjour au Starved Rock Lodge ? Réservez un forfait Winter Escape et profitez du plaisir relaxant que le lodge authentique a à offrir. Cette offre spéciale à durée limitée comprend une chambre pour deux, un bon de 40 $ pour le dîner dans la salle à manger principale et un bon de 15 $ pour le petit-déjeuner. Vous trouverez des disponibilités du dimanche au jeudi soir du 21 décembre au 16 mars. Pour faire votre réservation, appelez le 815-667-4211 ou visitez starvedrocklodge.com/packages_specials/winter-escape-package.

Pour plus d’informations, et pour réserver votre place de chariot, rendez-vous sur : starvedrocklodge.com/activities/activities/trolley-tours.