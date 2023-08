Monteurs et chuteurs des Lions lors de la victoire de pré-saison contre les Giants: grande soirée pour Julian Okwara

DETROIT – Les pratiques conjointes sont pour les débutants. Le match de pré-saison qui s’ensuit est pour tout le monde.

C’est ainsi que la plupart des équipes voient ces paramètres – les Lions de Detroit et les Giants de New York inclus. Le concours de vendredi soir au Ford Field ne comportait pas beaucoup de partants prévus, mais les deux équipes ont réussi à faire du bon travail malgré tout. Pour les Lions, il y avait des recrues qui se sont présentées, des vétérans qui ont laissé leur marque et le résultat final que l’équipe voulait : une victoire 21-16 pour lancer la pré-saison.

« Évidemment, ça fait toujours du bien de gagner », a déclaré l’entraîneur des Lions, Dan Campbell. «Nous voulions juste qu’ils se détachent et jouent, en gardant le plan simple. Ils savaient à quoi nous étions confrontés parce que nous avions affronté (les Giants) depuis deux jours maintenant, et j’avais l’impression que ces jeunes gars sortaient. Je n’avais pas l’impression que c’était trop grand pour eux. Ils ont fait des jeux, puis les vétérinaires qui étaient là pour nous, je pense qu’ils ont aussi fait du bon travail. Alors, écoutez, ça fait toujours du bien de gagner. Nous avons beaucoup à nettoyer, mais c’est un bon premier pas.

Beaucoup à nettoyer, oui. Mais beaucoup avec quoi travailler. Dans cet esprit, jetons un coup d’œil à certains des montants et des chutes du match de vendredi.

Contremarches

Succursale DB Brian

Le premier aperçu de l’action de la NFL de Branch l’a vu tirer d’un canon pour faire exploser une passe à Cole Beasley. Cela vaut la peine d’être revu.

C’est normal pour le cours de Branch ces jours-ci. Il fait jeu après jeu à l’entraînement à un point où les Lions n’ont pas hésité à lui donner des représentants de la première équipe au nickel, forçant CJ Gardner-Johnson à la sécurité et Tracy Walker à la deuxième équipe. Branch a peut-être couru un 4,58 40 à la moissonneuse-batteuse, mais sa vitesse de football apparaît lorsque les pads sont allumés. Ses instincts naturels lui permettent de réagir vite et de jouer vite. A ce niveau, c’est plus important. Bon début pour la recrue.

DL John Cominsky

Il est difficile d’appeler Cominsky un montant, car nous savons qu’il est un membre précieux de cette ligne défensive. Mais, mon garçon, s’est-il fait un jour.

Cette pièce de Branche qui a enflammé la foule du Ford Field ? Vous pouvez remercier Cominsky, qui a fait sortir Beasley de sa route, a fait pression sur Tommy DeVito pour qu’il lance un flip et a laissé le temps à Branch de fermer le jeu. Il fait le sale boulot pour les autres – qu’il s’agisse de jouer comme ça, de se bousculer sur le terrain pour couvrir l’erreur de quelqu’un d’autre ou de retarder pour aider un coéquipier à se faire virer. Cominsky est aussi altruiste que possible, mais il a également obtenu le sien avec un tacle pour une défaite vendredi. Il a l’air prêt à rouler.

WR/PR Maurice Alexandre

Lorsque vous retournez un botté de dégagement de 95 mètres pour un touché, vous faites la liste des élévateurs. Ce sont les règles.

Mais sérieusement, les Lions pourraient avoir quelque chose avec Alexander. Il est vraiment impressionné en tant que retourneur, tant à l’entraînement qu’en pré-saison ces deux dernières années. Le problème? Ils ont déjà un retourneur de botté All-Pro à Kalif Raymond. Si les Lions déterminent qu’Alexandre ne convient pas à la liste de 53 joueurs, ils courront le risque de le perdre au profit d’une équipe qui a besoin d’une large profondeur de receveur et d’un retourneur. Ce sont des décisions auxquelles les bonnes équipes sont confrontées.

Les choix du premier tour

C’était une journée légère au bureau, mais Jahmyr Gibbs et Jack Campbell ont montré un aperçu de la raison pour laquelle les Lions les ont repêchés là où ils l’ont fait.

Gibbs a commencé à courir et a reçu une bonne partie des clichés, peut-être plus que ce à quoi on pourrait s’attendre pour un joueur aussi important qu’il l’est pour l’attaque. Les chiffres ne suggèrent pas grand-chose – 37 verges sur sept touches – mais Gibbs a montré sa polyvalence en tant que receveur de passes avec une réception de 18 verges et a eu une belle course de 8 verges entre les plaqués. Considérant qu’il a passé sa nuit à courir derrière la ligne offensive de la deuxième équipe de Detroit, ce fut un début solide.

Campbell n’a pas pris le départ, ce qui aurait pu être un geste par respect pour Derrick Barnes et Malcolm Rodriguez, mais il s’est présenté quand il a obtenu des représentants. Lors d’un entraînement au deuxième quart, Campbell était partout. Il a été étape par étape dans la couverture contre les Giants RB Eric Gray, montrant un bon mouvement latéral dans le processus. Peu de temps après, il a été impliqué dans une paire d’arrêts aux troisième et quatrième essais, aidant la défense de Detroit hors du terrain. Il se déplaçait bien et appelait aussi la défense.

« J’ai l’impression que les pratiques conjointes étaient bonnes », a déclaré Jack Campbell. « C’est bien de tremper un peu vos orteils dans l’eau, préparez-vous à rouler, mais je suis content d’avoir eu le premier match officiel à mon actif. Maintenant, je me concentre sur le fait de le prouver semaine après semaine et je suis impatient de voir à quoi ressemblera cette défense.

TE James Mitchell

Il est facile de l’oublier parfois, compte tenu de tout le buzz autour de l’ailier rapproché recrue Sam LaPorta, mais Mitchell est un jeune ailier rapproché talentueux qui peut aider cette équipe. Il a reçu de nombreux clichés vendredi soir et avait l’air bien dans son rôle. Il a attrapé une passe lors d’un déploiement de jeu d’action de Nate Sudfeld, se précipitant vers le haut pour un gain de 32 verges. Il a terminé avec trois réceptions sur trois cibles pour 53 verges avant la fin de sa journée. Quelques bons représentants de Mitchell.

Bord Julian Okwara

Potentiellement l’homme étrange d’une salle de bord empilée, Okwara a laissé sa marque lors du premier match de pré-saison. Il a terminé avec trois sacs, le type d’effort qui vous vaut une place sur la liste. Certes, il faisait face à des tiers à la fin, mais des performances comme celle-ci sont néanmoins gagnantes pour les Lions. Si Okwara continue comme ça, il va soit se frayer un chemin sur la liste de 53 joueurs de Detroit, soit offrir aux Lions un choix de repêchage en fin de ronde pour une équipe à la recherche d’une profondeur de passe avant la saison.

Quoi qu’il en soit, quelle nuit pour lui.

Le meilleur du reste : Il y a tout simplement trop de joueurs à souligner, mais les receveurs larges Antoine Green (trois réceptions pour 36 verges et une longue de 24) et Chase Cota (quatre réceptions pour 60 verges) méritent d’être mentionnés. Tout comme Romeo Okwara (un sac) et James Houston (pressions multiples).

Abatteurs

La connexion Nate Sudfeld-Jameson Williams

Un duo que tout le monde allait surveiller était Sudfeld et Williams. Jared Goff n’a pas joué, ce qui signifie que Sudfeld s’occuperait de l’essentiel de la charge de travail. Et avec la suspension imminente de six matchs de Williams, ces matchs de pré-saison sont le meilleur cadre pour obtenir des représentants. Alors, comment les deux se sont-ils comportés?

Le premier jeu offensif du match mettait en vedette Sudfeld et Williams qui se cherchaient. Cela s’est terminé par une balle lissée de Sudfeld sous pression, tombant entre les mains du demi défensif des Giants Jason Pinnock pour une interception – un jeu que Dan Campbell a décrit comme une mauvaise communication. Plus tard, les deux n’ont pas pu se connecter sur une balle profonde lâchée par Williams. Au deuxième quart, Sudfeld a tiré une balle dans le trafic pour Williams qui a été, encore une fois, captée par les Giants. Et il y a eu presque une troisième interception dans le troisième quart-temps.

Mis à part une belle connexion sur une conversion réussie en 2 points, ce fut une journée à oublier pour la paire. Sudfeld était 2 sur 7 pour 18 verges et deux interceptions en ciblant Williams.

Ceci, bien sûr, n’était pas le résultat souhaité. Teddy Bridgewater était dans l’édifice vendredi soir et il devrait s’entraîner la semaine prochaine. Si Sudfeld continue de lutter, comme il l’a fait à l’entraînement et à nouveau vendredi soir, les Lions pourraient déterminer que sa place sur la liste est mieux servie ailleurs. Pour Williams, pendant ce temps, c’était agréable de le voir jouer la majorité des clichés et de recevoir les cibles qu’il a faites. Mais sa baisse pèse lourd. Cela a été un peu un problème pour lui, un problème sur lequel les Lions travaillent.

Mais Dan Campbell ne s’est pas découragé. Il a dit qu’il ne cherchait pas Williams pour obtenir une ligne de statistiques prédéterminée. Il voulait que son jeune receveur obtienne des répétitions, et c’est ce qui s’est passé. Attendez-vous à ce que cela continue.

« Il s’agit de s’améliorer et de croître », a déclaré Campbell. « C’était la première étape. Il avait besoin de ça. Il n’a pas fait de pré-saison l’an dernier. Il ne l’a vraiment pas fait. J’avais un peu l’impression qu’il partait de la case départ, donc c’est un pas dans la bonne direction. Nous allons le faire jouer contre Jacksonville (la semaine prochaine) et nous allons le rejouer et le faire s’améliorer.

DB Will Harris

Harris est de retour avec les Lions dans un rôle de réserve, et compte tenu de la profondeur supplémentaire dans le secondaire, il devrait jouer moins de clichés que l’an dernier. Dans cette équipe, il est probablement CB4 ou CB5, avec suffisamment de polyvalence pour jouer nickel si Gardner-Johnson ou Branch tombe. Cependant, il a eu la première chance vendredi soir et n’a pas tiré le meilleur parti de ses clichés. Harris a été signalé pour deux pénalités et a accordé quelques passes complétées pour des gains solides avant la fin de sa journée. Pas sa meilleure sortie.

OL Matt Nelson

Les Lions aiment Nelson dans leur package jumbo, l’utilisant comme bloqueur supplémentaire dans les situations de zone rouge et de ligne de but. Cependant, il est difficile de lui faire autant confiance en tant que tacle pur. Cette interception de Sudfeld sur le tout premier jeu du match ? C’était le résultat d’une pression instantanée autorisée par Nelson, qui a été battu du bord en quelques secondes.

Les Lions sont toujours à la recherche de joueurs de leur ligne offensive de deuxième équipe pour émerger et se séparer du peloton. Nelson, qui a fait partie de la liste des 53 joueurs au cours des deux dernières saisons, n’est peut-être pas aussi en sécurité qu’il l’a été au fil des ans.

