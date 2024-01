monter une vidéo avec seulement un téléphone dans ma poche

Au cours du week-end, je voulais essayer quelque chose qui, je le savais, pousserait mon téléphone dans ses retranchements. Comme beaucoup d’entre vous le savent tous, je suis passé au Samsung Galaxy Z Fold 5 il y a environ 3 semaines et mon amour pour cet appareil continue de se renforcer de jour en jour. Je suis continuellement intéressé à voir tout ce qui est possible avec l’espace d’écran supplémentaire dans ma poche à tout moment, et ce dernier projet témoigne de ce qui peut être fait avec des téléphones pliables en déplacement.

Oui, je suis en train de monter des vidéos ces jours-ci

Tout d’abord, ceux qui nous connaissent ici chez Chrome Unboxed réalisent parfaitement que je ne suis pas un éditeur vidéo. Mais avec notre tout nouveau projet très prometteur appelé Proof Golf (allez vous abonner et suivez si vous aimez le golf et les simulateurs de golf), les choses sont un peu différentes. Nous sommes encore en train de tester tous les types de contenu que nous voulons créer, mais quoi qu’il en soit, tout se passe bien, je veux pouvoir aider à publier certains des messages les plus simples, en travaillant sur les choses lorsque j’en ai le temps.

Rester assis au bureau et monter des vidéos pendant des heures n’est pas vraiment ma tasse de thé, mais avoir la possibilité de le faire en déplacement est assez intéressant et c’est un flux de travail que je pense pouvoir réellement maintenir. Proof Golf est une activité secondaire pour le moment, je dois donc le traiter comme tel. Et cela implique de trouver des moments ici et là pour y travailler.

Le Z Fold 5 comme machine de montage portable

Et c’est là que le Z Fold 5 brille vraiment. Étant un écran plus grand dans ma poche, tant que j’ai un peu de temps, je peux ouvrir l’écran intérieur, me lancer dans un montage vidéo et éliminer un peu de travail lorsque j’ai la liberté de le faire. Il n’y a tout simplement aucun moyen qu’une solution d’ordinateur portable ou de bureau m’y amène. Avec le Z Fold 5, cependant, je ne suis qu’à quelques secondes de revenir dans le montage.

Rassurez-vous, j’ai d’abord essayé tout cela sur un Chromebook. Mais LumaFusion n’importe toujours pas mes séquences correctement (j’ai essayé sur de nombreux Chromebooks sur de nombreuses versions de LumaFusion) et les éditeurs Web sont tous étouffés par le poids de l’importation de quelques vidéos 10 bits de 10 minutes, 1080p 60FPS, totalisant environ 15 Go d’espace. Si je veux éditer en déplacement, j’ai besoin d’une solution qui fonctionne réellement lorsque je prends le temps de le faire.

Réintègrez Kinemaster

Vous vous souvenez de Kinemaster ? C’était l’un des premiers éditeurs vidéo à disposer de paramètres spécifiques au Chromebook, mais ils n’ont jamais vraiment modifié l’interface utilisateur pour qu’elle se sente à l’aise sur le bureau. Mais tu sais quoi? Cela se sent très bien sur l’écran intérieur du Galaxy Z Fold 5 de près de 8 pouces.

Encore une fois, j’ai trouvé que l’importation de fichiers était un problème sur le Chromebook avec Kinemaster, mais les choses fonctionnaient absolument parfaitement sur le Z Fold 5. Après avoir importé mes fichiers sans transpirer, j’ai été étonné de voir à quel point j’ai pu me déplacer en douceur dans mon clips, faire mes coupes, réaligner les choses et ajouter des effets. À aucun moment je n’ai ressenti de hoquet ou d’hésitation et cela a vraiment rendu le montage beaucoup moins stressant.

Après avoir terminé les modifications au cours du week-end avec 30 minutes ici et 30 minutes là, j’étais tout aussi excité de voir le tout rendu et exporté en quelques minutes seulement. La vidéo qui en résulte est superbe et même si j’ai encore beaucoup à apprendre du point de vue du montage de base, je suis satisfait du produit dans son ensemble et j’ai hâte d’affiner les choses à l’avenir. Vous pouvez consulter le produit fini ci-dessous :

Samsung m’impressionne vraiment ces derniers temps

Je suppose que tout cela vient du fait que je suis généralement impressionné par Samsung ces jours-ci. Leur logiciel est fluide et rapide, leurs fonctionnalités sont véritablement utiles et leur matériel – comme c’est le cas depuis des années – est absolument de premier ordre. Il y a une raison pour laquelle ils sont le fabricant de téléphones Android n°1 et une raison pour laquelle ils sont devenus synonymes d’Android ici aux États-Unis, et je ne l’ai jamais ressenti aussi clairement que ce week-end en montant ma vidéo.

Pendant que je m’en tiens à mon Galaxy Z Fold 5 (au moins jusqu’à la sortie du Z Fold 6), je pense que beaucoup d’entre vous n’ont jamais donné une juste chance à Samsung ou l’ont essayé il y a des années et se sont enfuis. à cause de gadgets et de bloatwares. Même si je ne vais pas dire que tout est parfait de nos jours, c’est loin d’être le cas avant, et chaque jour qui passe, je deviens de plus en plus un fan de Samsung. Leur prochain grand événement Unpacked aura lieu demain, et vous pouvez inscrivez-vous pour réserver votre nouveau téléphone Galaxy S24 et réalisez ainsi des économies supplémentaires. J’ai hâte de voir ce qu’ils ont dans leurs manches, c’est sûr !

