Monter les escaliers est lié à l’amélioration de la longévité et de la santé cardiaque

Vous savez probablement déjà que monter les escaliers peut améliorer la forme physique en brûlant des calories et en renforçant les muscles, mais une nouvelle analyse a révélé qu’un simple exercice peut en réalité prolonger votre vie.

L’étude, qui a porté sur près de 500 000 personnes, a révélé un lien entre la montée des escaliers et une réduction du risque de mourir, quelle qu’en soit la cause. Les chercheurs ont également découvert que prendre les escaliers pouvait réduire le risque d’événements cardiovasculaires tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

Les résultats, qui n’ont pas été publiés dans une revue à comité de lecture, ont été présentés lors d’une conférence de la Société européenne de cardiologie fin avril.

« Il s’agit de la première revue systématique et méta-analyse examinant spécifiquement l’association entre la montée des escaliers en tant que forme d’activité physique et le risque cardiovasculaire », a déclaré l’auteur principal de l’étude. Sophie Paddock, MDde l’Université d’East Anglia et du Norfolk and Norwich University Hospital Foundation Trust au Royaume-Uni, a déclaré Santé. « Il est bien connu depuis un certain temps que l’inactivité physique est associée à un fardeau important de maladies cardiovasculaires, et de nombreuses lignes directrices [and] les politiques nous conseillent d’augmenter notre activité physique lorsque cela est possible.

Il est important de se rappeler que l’étude est observationnelle et n’établit donc pas de lien de causalité, Tamanna Singh, MDle codirecteur du centre de cardiologie sportive de la Cleveland Clinic, a déclaré Santé. Au lieu de cela, vous pouvez dire qu’« il semble y avoir une association » entre la montée des escaliers et un risque réduit de mourir et de développer une maladie cardiaque.

Les chercheurs ont examiné neuf études examinant la relation entre la montée des escaliers, les maladies cardiovasculaires et les décès prématurés. Ces articles incluaient 480 479 participants qui étaient en bonne santé ou avaient des antécédents de crise cardiaque ou de maladie artérielle périphérique. Les âges variaient de 35 à 84 ans et environ 53 % étaient des femmes.

L’équipe a découvert que les personnes qui montaient les escaliers pour faire de l’exercice présentaient un risque de « mortalité toutes causes confondues » ou de décès, quelle qu’en soit la cause, réduit de 24 % par rapport aux personnes qui ne montaient pas les escaliers. Les grimpeurs d’escaliers avaient également 39 % moins de risques de mourir d’une maladie cardiovasculaire, une catégorie qui comprend les maladies coronariennes, les crises cardiaques, l’hypertension artérielle et les accidents vasculaires cérébraux. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde.

Ceux qui montaient les escaliers avaient également un risque réduit de développer des événements cardiaques tels qu’une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral et une insuffisance cardiaque.

Paddock a déclaré que la principale limite de l’étude est que la recherche examinée reposait sur les participants qui rapportaient leur activité d’escalade. « Cela n’est peut-être pas entièrement représentatif de leurs comportements réels en matière de montée d’escaliers », a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré qu’il était nécessaire de mener davantage d’études « qui mesurent objectivement le comportement des gens en matière de montée des escaliers », y compris le nombre de pas effectués et l’impact de cette activité sur leur santé à long terme.

Selon Singh, les avantages de l’exercice se résument à un attribut spécifique : sa nature verticale. Comparée à une activité comme marcher sur un terrain plat, monter les escaliers constitue davantage un « défi d’effort pour que votre corps se déplace contre la gravité », a-t-elle expliqué.

Ce type de mouvement consomme 9,6 fois plus d’énergie que la position assise, a ajouté Paddock.

Cela signifie non seulement que monter les escaliers « améliore notre condition cardiorespiratoire », a déclaré Paddock, mais cela peut également améliorer d’autres aspects de la santé. Il « renforce votre chaîne postérieure (fessiers, ischio-jambiers, fléchisseurs de la hanche, mollets), ce qui améliore la mobilité globale et la résilience musculo-squelettique », a déclaré Singh.

Selon Paddock, il n’existe pas suffisamment de recherches pour recommander un nombre spécifique de vols ou un niveau d’intensité permettant d’obtenir les bienfaits pour la santé constatés dans son étude.

Cependant, elle a déclaré que certaines études suggèrent que cinq à six volées d’escaliers par jour (soit 50 à 60 marches au total) peuvent avoir un impact. Une étude de 2023, par exemple, a établi un lien entre monter au moins 50 marches par jour et réduire de 20 % le risque d’athérosclérose, c’est-à-dire lorsque l’accumulation de plaque dentaire provoque le durcissement des artères.

Néanmoins, « mieux vaut n’importe quel escalier que rien », a déclaré Singh.

Elle a noté que prendre les escaliers, même dans les cas « qui ne constituent pas un régime d’exercice systématique », peut contribuer à réduire la mortalité cardiovasculaire toutes causes confondues.

Intégrer la montée des escaliers à votre routine commence simplement par prêter attention à votre environnement. Recherchez les escaliers dans les maisons, sur votre lieu de travail, dans les parkings et plus encore.

Comme le dit Singh : « Si vous voyez des escaliers, montez-les. »

« Ce type d’exercice est accessible à presque tous les individus », a-t-elle ajouté.

Pour rester motivé, Singh a recommandé de créer un défi de montée d’escaliers au travail ou de télécharger une application qui suit le nombre de marches ou de volées gravies.

Si vous créez une routine de montée d’escaliers et que cela vous semble trop facile, elle vous conseille de continuer à « développer votre forme physique » en augmentant le nombre de marches gravies ou la fréquence ou la durée de vos entraînements.

Si vous avez des difficultés de mobilité ou si vous n’avez pas accès aux escaliers, essayez de bouger votre corps de toutes les manières possibles, a déclaré Singh. Des avantages similaires peuvent être obtenus avec d’autres types d’exercices, comme la natation, le vélo ou l’aviron.

« N’importe quelle activité physique vaut mieux que rien », a déclaré Singh. « Votre cœur ne se soucie pas vraiment de ce que vous faites tant que vous pratiquez régulièrement de l’exercice. »