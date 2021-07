Monter en niveau, Boris ? Alors ne nous prenez pas pour des tasses avec vos règles de voyage à deux vitesses

LE public britannique a enduré énormément de choses au cours de la dernière année.

Nous avons accepté d’être confinés chez nous. On nous a refusé les droits de réunion les plus élémentaires.

Nous avons été contraints de faire des sacrifices que nous n’aurions jamais imaginés possibles en temps de paix.

S’il y a une chose qui nous a permis de surmonter cela, c’est que nous y avons tous été ensemble.

Nous avons vu les mêmes normes appliquées à la reine qu’à ses sujets. Nous avons vu les personnes les plus puissantes traverser les mêmes routines ennuyeuses que le reste d’entre nous.

Donc, quand on a vu des gens rompre ce pacte, comme Matt Hancock l’a fait de façon spectaculaire la semaine dernière, ils doivent partir.

Cela va à l’encontre de notre sens le plus fondamental de l’équité. Soit nous sommes tous dans le même bateau, soit il y a des personnes spéciales qui ont des privilèges spéciaux. Si c’est le cas, tout s’effondre.

C’est ce qui risque de se produire maintenant grâce aux conseils bizarres et à deux vitesses du gouvernement sur les voyages à l’étranger.

Le gouvernement a déployé beaucoup d’énergie pour essayer de dissuader les familles britanniques de partir en vacances à l’étranger cet été.

Le système de feux tricolores signifie maintenant qu’il y a des pays où nous ne pouvons pas aller. Mais même les pays où nous pouvons encore aller ont été effectivement interdits. Les exigences de test, la mise en quarantaine et les voyages à l’étranger plus moyens sont effectivement impossibles pour une famille normale.

CITOYENS DE SECONDE CLASSE

Les tests à eux seuls ajouteraient 1 000 £ supplémentaires au coût des vacances d’une famille ordinaire, et même les personnes qui ont été vaccinées doivent passer par cet exercice coûteux.

Mais ensuite, nous avons appris qu’il y avait des exceptions spéciales. L’astuce est de devenir un patron de l’UEFA ou de la Fifa. Si vous y parvenez, il s’avère que vous pouvez éviter l’auto-isolement, assister à la finale de l’Euro au stade de Wembley et même socialiser ensuite à Downing Street avec les ministres.

Et il s’avère que ce ne sont pas seulement les patrons de football qui peuvent contourner les restrictions.

Cette semaine, il est apparu que les chefs d’entreprise de haut vol peuvent également enfreindre les règles tant qu’ils peuvent montrer que leur voyage présente « un avantage économique important ».

S’ils arrivent au Royaume-Uni en provenance d’un pays « orange », ils peuvent quitter leur quarantaine pour des activités spécifiques liées au travail.

En d’autres termes, ils n’ont pas à se mettre en quarantaine. Si vous pouvez briser la quarantaine, par définition, ce n’est pas une quarantaine.

Mais si le virus est toujours une telle menace, il n’y a aucune raison pour qu’il évite d’attaquer les gens lorsqu’il découvrira que leur rassemblement social est lié au travail.

Le problème, c’est qu’il met en place le système à deux vitesses que ce gouvernement a pris soin d’éviter au cours de l’année dernière et un peu – un système qu’il a effectivement tenté de corriger dans ce pays grâce à son programme de « nivellement vers le haut ».

Il autorise des règles différentes pour les personnes qui peuvent prouver que leur travail a plus de 50 pour cent de chances de créer ou de conserver au moins 500 emplois basés au Royaume-Uni.

Comme l’a dit à juste titre l’ancien ministre du Cabinet Liam Fox, cela risque désormais de faire du reste d’entre nous des « citoyens de seconde zone dans notre propre pays ».

Évidemment, il est vrai que certaines personnes apportent plus d’avantages économiques que d’autres.

Mais tous ceux qui travaillent et paient leurs impôts apportent des avantages économiques au pays.

Sans nous tous, que ce soit la construction d’un mur de briques, la réparation d’un réservoir de toilettes ou la gestion d’un gigantesque supermarché, rien ne se passerait.

Décider qu’il existe un bar où vous apportez plus d’avantages économiques au pays crée un système « eux et nous ».

Cela crée une perception d’injustice.

Mis à part la question de savoir comment prouver qu’il y a 50 pour cent de chances de conserver un emploi au Royaume-Uni, par opposition à 45 ou 55 pour cent de chances, le système sent le double standard. Pourquoi les travailleurs britanniques devraient-ils être confinés dans leurs déplacements et interdits de quitter le pays pendant que des patrons, ou des patrons potentiels, volent partout sans même avoir à se mettre en quarantaine ?

C’est à des moments comme celui-ci que vous pouvez voir comment tout le système de règles pourrait s’effondrer.

Je ne vois aucune raison pour laquelle les gens continueront à se mettre en quarantaine et à suivre les règles s’ils voient d’autres personnes autorisées à ne pas les suivre.

Pourquoi quelqu’un continuerait-il à suivre les directives dans une telle position ? S’ils peuvent être brisés par certaines personnes, ils ne sont clairement pas nécessaires. Si elles ne sont pas nécessaires, pourquoi le reste d’entre nous devrions-nous les suivre ?

Le Premier ministre Boris Johnson a été très avisé en politique au cours de l’année dernière et un peu, en s’assurant que nous respections les règles car elles s’appliquent à tout le monde.

Que vous soyez d’accord avec eux ou non, il a réalisé un exploit politique remarquable en nous persuadant de leur obéir.

Sa force de personnalité a aidé – le garçon du Bullingdon Club de l’Université d’Oxford, éduqué à Eton, a montré qu’il était plus que la somme des parties privilégiées de son éducation.

Il a montré qu’il était de notre côté. Que ce soit dans une ancienne circonscription de Red Wall ou dans sa propre circonscription du Grand Londres.

Mais les ennuis se préparent. Il serait sage d’en tenir compte.

Ce que nous voyons, c’est comment ce pacte entre le gouvernement et les gouvernés se brise.

S’il commence à sembler que seules certaines tasses doivent suivre les règles, et que ces tasses se trouvent être nous, Boris ne semble plus être de notre côté après tout.

Génie imparfait Donald

LA PLUPART des personnes, même les personnes très célèbres, ne sont connues que pour quelques choses.

La mort de Donald Rumsfeld, à 88 ans, en est un rappel.

Donald Rumsfeld lors de son deuxième passage dans l’administration américaine sous George W. Bush Crédit : Rex

On a écrit sur l’ancien secrétaire américain à la Défense depuis sa mort comme s’il fallait surtout se souvenir de lui pour quelques plaisanteries désinvoltes : « Il se passe des choses », « des faits connus », et ainsi de suite.

Mais il était bien plus que cela. En effet, c’était un homme remarquable et un fonctionnaire.

Il était le plus jeune secrétaire américain à la Défense, occupant ce poste pour la première fois dans les années 70 sous l’administration de Gerald Ford.

Il est ensuite revenu au pouvoir sous George W. Bush dans les années 2000, en tant que deuxième plus ancien secrétaire américain à la Défense.

Donald Rumsfeld rencontre Saddam Hussein en tant que secrétaire à la Défense à la fin des années 1980 Crédit : Ciel

C’est pour ce deuxième passage qu’on se souviendra de lui – et bien sûr pour le fiasco qu’est devenu l’Irak. Il n’en a pas toujours été ainsi. Je me souviens de l’époque où, qu’on l’aime ou qu’on le déteste, tout le monde le reconnaissait comme une sorte de génie.

Pendant ce temps, il a produit l’une des plus grandes citations de tous les temps : « Les rapports qui disent que quelque chose ne s’est pas produit sont toujours intéressants, car comme nous le savons, il y a des connus connus ; il y a des choses que nous savons que nous savons.

« Nous savons aussi qu’il existe des inconnues connues ; c’est-à-dire que nous savons qu’il y a des choses que nous ne savons pas. Mais il y a aussi des inconnues inconnues – celles que nous ne connaissons pas, nous ne les connaissons pas.

Incroyablement à l’aise dans les briefings, il a dirigé une campagne militaire contre Saddam Hussein qui a été un succès d’école. Puis, pour une raison quelconque, il a quitté le ballon des yeux et a perdu la paix.

L’histoire est cruelle avec ce dont elle se souvient. Mais il devrait se souvenir de Rumsfeld comme ayant été un homme complexe. Brillant, imparfait, inspirant et désastreux.

Couchette à la banque

Le mois PRIDE est enfin terminé. Alléluia. Car cela signifie que nous pourrions avoir une pause avec les grandes entreprises prouvant à quel point elles sont éveillées.

Je suis tout à fait pour célébrer la réalisation des droits civils. Mais je n’ai aucun intérêt à ce que ma banque me pousse des arcs-en-ciel ou me promette que leur principal intérêt est de promouvoir l’amour.

Barclays a diffusé une série de publicités réveillées pour le mois de la fierté

Le mois de la fierté de cette année a vu des efforts d’entreprise particulièrement horribles.

Barclays était une fois de plus en tête, diffusant une série d’annonces sur l’importance de ne pas commettre de « micro-agressions » contre les homosexuels. C’est en disant des choses comme : « Tu n’as pas l’air gay. »

Une autre publicité de Barclays portait sur « l’identité de genre » et sur la façon dont « l’expression et la sexualité sont liées ».

Qu’est-ce que cela a à voir avec ma banque ?

Peu m’importe si expression et sexualité sont liées. Je me soucie que Barclays continue de fermer des succursales. Je me soucie qu’il a des taux terribles pour les épargnants.

Je n’ai aucun intérêt à ce que ma banque me pousse des arcs-en-ciel au visage, écrit Douglas Murray

NOUVELLE IDENTITÉ

« Nous pouvons tous devenir de meilleurs alliés », déclare Barclays. Et si vous deveniez d’abord une meilleure banque ?

Mais Barclays n’était même pas le pire contrevenant.

Ce prix doit revenir à Mastercard, qui a publié une publicité vantant le fait que sur ses cartes, les gens sont désormais encouragés à mettre le nom qui leur semble correspondre à leur sexualité.

Donc, s’ils sont trans, ils n’ont pas à inscrire leur nom de naissance sur la carte. Ils peuvent mettre leur nouveau nom d’identité.

Eh bien, woohoo ! Bravo, Mastercard.

Cependant, personnellement, je ne vois pas pourquoi seules les personnes trans devraient pouvoir bénéficier de ce service.

Par souci d’équité, je dois préciser que sur ma Mastercard, je souhaite m’identifier en tant que Rockefeller.

J’aimerais que ma limite de crédit reflète le fait de ma nouvelle identité.

Je me demande si Mastercard respectera ma nouvelle identité de personne très riche.

Si non, pourquoi pas ?

Bataille et Spen

BATLEY et Spen ont été un champ de bataille cette semaine, avant l’élection partielle d’hier.

Tout ce qui pouvait ajouter du drame au combat s’est produit.

L’arrivée de George Galloway aux élections partielles de Batley et Spen a jeté de l’huile sur le feu Crédit : Le Soleil

Le parti travailliste a choisi le candidat local Kim Leadbeater, qui est inexpérimenté mais se trouve être la sœur du député assassiné de la circonscription, Jo Cox. Cela a d’abord provoqué un retard émotionnel sur les attaques, mais a ensuite été suivi d’un grand nombre d’entre elles. Sale comme ils viennent.

Quelqu’un a commencé à faire circuler des messages à la communauté musulmane locale. D’autres ont été informés que Kim était mauvais sur ces questions cruciales de Batley : le Cachemire et la Palestine.

L’arrivée de George Galloway dans le combat n’a pas fait grand-chose pour apaiser les tensions. Il est passé maître à jouer sur de telles choses.

Mais tous les regards étaient vraiment tournés vers le leader travailliste Keir Starmer. Ayant perdu une élection partielle à Hartlepool contre les conservateurs en mai, celle-ci comptait beaucoup. Starmer n’est pas autorisé à faire beaucoup plus d’erreurs avant que son parti ne bouge contre lui. Mais comment? Et avec qui? Il est déchiré entre une aile pragmatique de Starmérites et une société de croyants profonds qui pensent que le Corbynisme est la chose à poursuivre. Malgré toutes les preuves disponibles.

Le travail a peut-être fait une erreur avec Starmer. Mais de plus grosses erreurs l’attendent si elles bougent contre lui.