Montée en flèche des taux d’intérêt, Brexit et union des conservateurs : tels sont les problèmes sur le bureau de Rishi Sunak

Le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, doit régner sur l’économie du pays et faire face à la sortie de l’Union européenne.

Ce sont quelques-uns des problèmes sur son bureau lorsqu’il assume le rôle de Premier ministre.

Sunak a remporté la course lundi après-midi après que d’autres leaders se soient retirés.

Le prochain Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a peu parlé publiquement de la manière dont il entend diriger le pays et de la manière dont il fera face aux multiples crises économiques et politiques.

Sunak s’est présenté sans succès au poste de Premier ministre plus tôt cette année, établissant une plate-forme politique complète. Bien que certains des défis aient changé depuis lors, que nous dit cette campagne sur la façon dont il gouvernera ?

Économie

La Grande-Bretagne est confrontée à une combinaison économiquement toxique de récession et de hausse des taux d’intérêt. La Banque d’Angleterre tente de maîtriser une inflation à deux chiffres alors que les consommateurs sont confrontés à une hausse des coûts et à une baisse des revenus réels.

La Grande-Bretagne doit restaurer sa crédibilité financière internationale après que le plan de la dirigeante sortante Liz Truss pour des réductions d’impôts non financées et une garantie coûteuse des prix de l’énergie ont effrayé le marché obligataire le mois dernier et forcé la Banque d’Angleterre à intervenir.

Pour équilibrer un déficit budgétaire aggravé par la hausse des coûts d’emprunt causée par la crise, le prochain Premier ministre devra très probablement superviser les réductions de dépenses et les hausses d’impôts. Une déclaration budgétaire à ce sujet doit être publiée le 31 octobre.

EXPLICATEUR | Premier PM de couleur au Royaume-Uni : qui est Rishi Sunak ?

Cela survient alors que le gouvernement fait face à des pressions pour aider les ménages vulnérables à traverser une crise financière douloureuse, avec une augmentation des coûts hypothécaires qui s’ajoute à la hausse des prix des aliments, du chauffage et du carburant causée par la guerre en Ukraine et d’autres facteurs mondiaux.

Politiques économiques

Dans un communiqué publié dimanche annonçant sa candidature, Sunak a déclaré que le pays était confronté à une “crise économique profonde”.

En tant que ministre des Finances entre février 2020 et juillet 2022, il a mis la Grande-Bretagne sur la bonne voie pour avoir son plus gros fardeau fiscal depuis les années 1950. Il a également prévu des dépenses publiques plus élevées mais a simultanément promis plus de discipline et de réduire le gaspillage.

Au cours de la campagne d’été à la direction, il a critiqué le programme de réduction des impôts de Truss, affirmant qu’il ne réduirait les impôts qu’une fois l’inflation maîtrisée. À l’époque, il a présenté un plan visant à réduire l’impôt sur le revenu de 20% à 16% d’ici 2029.

Sunak a soutenu l’indépendance de la Banque d’Angleterre et a souligné l’importance d’une politique gouvernementale travaillant aux côtés de la banque centrale pour maîtriser l’inflation, et non l’exacerber.

Défis politiques

L’un des premiers défis de Sunak sera de montrer qu’il peut contrôler un parti conservateur qui dispose d’une large majorité au parlement mais qui est déchiré par des factions qui diffèrent sur des questions clés comme le Brexit et l’immigration ainsi que la gestion économique.

Des impôts plus élevés seront fortement opposés par certains membres du parti; d’autres s’opposeront aux réductions de dépenses dans des domaines clés comme la santé et la défense.

Gagner la course à la direction n’est que la première étape de l’unification d’un parti qui a évincé ses deux derniers dirigeants en raison de différends internes et qui a passé des années à se disputer sur la manière de quitter l’Union européenne.

COUVERTURE ROULANTE | Rishi Sunak remporte la course pour devenir le nouveau Premier ministre britannique

Sunak a soutenu le Brexit lors du référendum de 2016, mais est toujours considéré par certains à droite du parti comme trop favorable à l’UE.

La question clé du commerce avec l’Irlande du Nord est toujours en cours de négociation avec Bruxelles. Sunak devra faire face à des pressions pour obtenir un accord qui réécrit certaines parties de l’accord de sortie initial sans céder à un droit de regard durable de l’UE sur le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Il devra également faire face à des appels pour donner suite aux promesses du gouvernement de contrôler l’immigration dans le pays, une question que de nombreux législateurs conservateurs considèrent comme essentielle pour gagner les électeurs lors des prochaines élections.

Stratégies

La déclaration de lancement de campagne de Sunak dimanche a déclaré qu’il voulait “réparer notre économie, unir notre parti et livrer pour notre pays”.

Concernant l’Irlande du Nord, Sunak avait précédemment déclaré qu’il poursuivrait une législation visant à annuler unilatéralement l’accord sur le Brexit tout en essayant de négocier avec l’UE. Le projet de loi, actuellement au parlement, a été vivement critiqué par l’UE.

Sur le Brexit plus largement, en août, il a promis de “protéger le Brexit” et de mettre en place une nouvelle unité gouvernementale chargée de revoir les réglementations de l’UE qui s’appliquent toujours dans le droit britannique.

Lors de la course estivale à la direction, il a déclaré qu’il était fier d’être issu d’une famille d’immigrants, mais il pensait que la Grande-Bretagne devait contrôler ses frontières et conserverait un plan d’expulsion des demandeurs d’asile vers le Rwanda.

Il a également refusé d’exclure le retrait de la Grande-Bretagne de la Cour européenne des droits de l’homme.