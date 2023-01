Montecito fait face à des risques de glissement de terrain 5 ans après la catastrophe de 2018

L’instinct de reconstruire au même endroit doit être remis en question, non seulement à Montecito mais dans toutes les zones vulnérables de la Californie, a déclaré Tom Corringham, économiste chercheur à la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie à San Diego, qui a étudié les coûts. de catastrophes naturelles. La coulée de boue de 2018 a entraîné plus de 420 millions de dollars de réclamations d’assurance. “À quel moment arrêtez-vous de vous battre contre Mère Nature et commencez-vous à déplacer les gens vers des zones plus sûres ?” Il a demandé.

Il y a peu de choses plus fortes, cependant, que le tirage au sort de la maison.

Carie Baker-Corey, 54 ans, a grandi à Montecito et a déclaré avoir vécu une enfance idyllique, une expérience qu’elle souhaite transmettre de génération en génération.

Elle avait été styliste de garde-robe, mais a pris sa retraite après la coulée de boue de 2018, lorsqu’elle a perdu sa maison et a subi une perforation du poumon, des os brisés et une lésion cérébrale. Deux de ses trois filles sont mortes dans la coulée de boue.

Sa fille survivante, Summer, avait 12 ans à l’époque et est restée dans le coma pendant des semaines. A son réveil, elle apprit que le corps de sa jumelle avait été retrouvé à un mile de la maison.

Vivant dans une communauté adjacente depuis lors, Mme Baker-Corey a récemment acheté une maison à Montecito, mais dans un quartier différent de celui d’avant. C’est, dit-elle, le seul endroit où son chagrin est compris.

À chaque anniversaire de la catastrophe, dit-elle, son téléphone s’illumine de dizaines d’appels, de SMS et d’e-mails de ceux qui n’oublieraient jamais une telle date : ça va ? Que puis-je faire? Nous t’aimons.

“Je ne connais aucun autre endroit qui serait aussi compatissant.”

Jackie Sedley a contribué aux reportages de Montecito.