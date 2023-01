Montecito, domicile d’Ellen DeGeneres, du prince Harry et de Meghan Markle, a reçu l’ordre d’évacuer en raison de coulées de boue

Oprah Winfrey, le prince Harry, Meghan Markle et toute la communauté de Montecito ont été contraints par des ordres d’évacuation obligatoires par les responsables du comté de Santa Barbara en raison de coulées de boue causées par une tempête torrentielle.

Ellen DeGeneres a partagé une vidéo sur Instagram d’un ruisseau débordant près de chez elle alors qu’elle se préparait à évacuer de la ville aisée à environ 90 miles au nord de Los Angeles.

“Montecito est sous évacuation complète, toute la ville”, a-t-elle déclaré. “C’est le cinquième anniversaire de l’incendie et des coulées de boue qui ont tué tant de personnes et des gens ont perdu leur maison, leur vie. C’est fou… à l’occasion du cinquième anniversaire. Nous avons une pluie sans précédent.”

La ville abrite également Katy Perry, Chris Pratt, Ariana Grande et Jennifer Aniston. Le local de Montecito, Rob Lowe, a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film 2020 “Madness in the Hills”. Il s’est penché sur les coulées de boue dévastatrices de 2018 qui ont tué 23 personnes après que l’incendie de Thomas ait brûlé pendant plus d’un mois en 2017.

DeGeneres a ajouté: “Ce ruisseau à côté de notre maison ne coule jamais – jamais. C’est probablement à environ neuf pieds de haut, et il va encore monter deux pieds.”

“Nous devons être plus gentils avec mère nature car mère nature n’est pas contente de nous”, a déclaré Ellen. “Faisons tous notre part. Restez en sécurité tout le monde. Yikes.”

L’ancienne animatrice de talk-show a sous-titré son message : “Montecito est sous évacuation obligatoire. Nous sommes sur un terrain plus élevé, alors ils nous ont demandé de nous abriter sur place. Veuillez rester en sécurité tout le monde.”

Les responsables du comté de Santa Barbara ont annoncé des ordres d’évacuation immédiats pour toute la communauté de Montecito en début d’après-midi lundi.

Les commandes comprenaient “les 15 zones de la communauté de Montecito, tous les résidents de Toro Canyon et de Padaro Lane dans le district de protection contre les incendies de Carpinteria-Summerland et tous les résidents de Sycamore Canyon dans la ville de SB et de Montecito”.

Des ordres d’évacuation immédiats ont également été émis pour les zones voisines de Carpinteria.

On ne sait pas quelles étoiles ont été évacuées ou abritées sur place. Harry est actuellement à New York où il doit apparaître sur Colbert lundi soir.

Fox News Digital a contacté le représentant de Harry et Markle pour un commentaire.