Montecito a reçu l’ordre d’évacuer alors que le danger de glissement de terrain augmente: mises à jour de la tempête en Californie

La dernière d’une série de rivières atmosphériques a frappé la majeure partie de la Californie lundi, inondant la partie nord de l’État le matin, puis fouettant la côte centrale tout au long de la journée. Le sud de la Californie, qui s’est réveillé sous un ciel détrempé avant un sursis, s’attendait à recevoir une cascade de pluie plus tard lundi et mardi.

Le prochain tour devait également apporter de la pluie et des orages dans le nord de la Californie mardi.

Dans le comté de Santa Cruz, à environ 70 miles au sud de San Francisco, plus de 30 000 habitants ont été évacués alors que des ruisseaux et des rivières dépassaient leurs berges, menaçaient des maisons et emportaient au moins un pont. Des coulées de boue ont bloqué deux autoroutes dans les montagnes de Santa Cruz qui relient la région à la région de la baie de San Francisco.

Les inondations dans le comté ont assiégé une zone déjà sous le choc de certains des dégâts les plus importants causés par les récentes tempêtes. Pas plus tard que la semaine dernière, la confluence d’une onde de tempête, de marées hautes et de fortes vagues a fait s’effondrer des jetées et inondé des centaines de maisons et d’entreprises.

Les impacts de la tempête se sont poursuivis plus au sud le long de la côte centrale de l’État, avec des ordres d’évacuation le long des rivières de Watsonville et du comté de Monterey.