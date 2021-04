Monte Hellman, dont les films d’action laconiques, incarnés par le road movie de 1971 «Two-Lane Blacktop», ont fait de lui un héros culte du mouvement cinématographique indépendant américain, est décédé mardi en Californie. Il avait 91 ans. Sa mort a été confirmée par sa fille, Melissa, qui a déclaré avoir été admis une semaine auparavant à l’hôpital de santé Eisenhower de Palm Desert, en Californie, après une chute à son domicile. M. Hellman était le réalisateur inconnu de plusieurs films à petit budget pour Roger Corman, la plupart avec Jack Nicholson dans un rôle principal, lorsque le magazine Esquire a mis «Two-Lane Blacktop» sur la carte culturelle. Dans un acte de provocation culturelle, Esquire a consacré la majeure partie de son numéro d’avril 1971 au film, sur une course automobile de cross-country. La couverture montrait une jeune femme faisant de l’auto-stop sur un tronçon de route désolé, avec deux muscle cars juste visibles au loin derrière elle, sur le point de courir. «Lisez-le d’abord!» la couverture du magazine sonna de la trompette. «Notre nomination pour le film de l’année:« Two-Lane Blacktop ».»

À l’intérieur, les éditeurs ont exécuté le scénario entier du film, du romancier underground Rudy Wurlitzer à partir d’une idée de Will Corry, qui a également reçu le crédit de scénariste. C’était une série d’échanges verbaux laconiques entre des personnages obscurément motivés identifiés uniquement comme «The Driver» (joué par le chanteur James Taylor), «The Mechanic» (Dennis Wilson des Beach Boys), «the Girl» (Laurie Bird) et «GTO» (Warren Oates), du nom de sa voiture. Exemple de dialogue: GTO: « Eh bien, nous voici sur la route. » Le chauffeur: « Ouais, c’est là que nous en sommes, d’accord. » Le film, entièrement tourné dans des endroits de l’Arizona au Tennessee, a été qualifié de film routier américain par excellence. «Leur univers est familier dans les films américains récents comme« Bonnie and Clyde »,« Easy Rider »et« Five Easy Pieces »», a écrit le critique Roger Ebert dans The Chicago Sun-Times. «Il s’agit des divers établissements jetés le long des bords de la route pour faire vivre la vie: motels, stations-service, stands de hamburgers. La route elle-même a une véritable identité dans «Two-Lane Blacktop», comme s’il s’agissait d’un lieu de vie et pas seulement d’un moyen de se déplacer. » Réalisé pour 850 000 $ et destiné à capitaliser sur le succès fulgurant de «Easy Rider», le film a eu du mal au box-office après que Lew Wasserman, le patron d’Universal, ait refusé de le promouvoir. Esquire a penaudement inclus son approbation du film dans ses Dubious Achievement Awards annuels.

«Nous pensions que c’était une bonne publicité», a déclaré M. Hellman à propos du problème d’Esquire dans une interview accordée au Los Angeles Times en 1999, lorsque «Two-Lane Blacktop» a finalement été diffusé en vidéo. «Avec le recul, nous ne l’aurions pas fait. Je pense que cela a soulevé les attentes des gens. Ils ne pouvaient pas accepter le film pour ce qu’il était. «

Les critiques de cinéma français l’ont fait et leur enthousiasme s’est propagé aux États-Unis. Alors que les années 1970 sont devenues un âge d’or du cinéma indépendant, la réputation du film et celle de son réalisateur ont explosé. En 2005, la revue Cahiers du Cinéma le déclarait «l’un des plus grands films américains des années 1970». Monte Himmelbaum est né à Greenpoint, Brooklyn, le 12 juillet 1929, et a grandi à Albany, New York, où son père tenait une petite épicerie. Quand il avait 6 ans, la famille a déménagé à Los Angeles. Il s’est spécialisé dans le discours et le théâtre à Stanford, où il a dirigé des pièces de théâtre à la radio, et après avoir obtenu son diplôme en 1951, il a étudié le cinéma à UCLA À cette époque, il a changé son nom de famille. En 1952, M. Hellman a aidé à fonder les Stumptown Players, une troupe de théâtre d’été, à Guerneville, en Californie. Carol Burnett en était membre. Il a réalisé de nombreuses productions et a été comédien au besoin. Son premier mariage était avec l’une des actrices du théâtre, Barboura Morris. Le mariage s’est terminé par un divorce. Il s’est marié trois autres fois, a déclaré sa fille. Il laisse dans le deuil un frère, Herb; et deux enfants, Melissa et Jared.