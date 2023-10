Montclair State University et New Jersey Institute of Technology Baseball : une nouvelle maison

Le 27 septembre, les Red Hawks de l’Université d’État de Montclair et le New Jersey Institute of Technology Highlanders Baseball se sont réunis pour annoncer le stade Yogi Berra comme leur domicile commun.

Le stade, actuellement en rénovation, était auparavant hébergé par l’équipe de Montclair State Red Hawks Baseball et la Major League Baseball Frontier League, les New Jersey Jackals. Alors que les Jackals déménageaient au stade Hinchcliffe de Paterson, dans le New Jersey, en mai, une place s’est ouverte.

Désormais, le New Jersey Institute of Technology Highlanders, après avoir parcouru différents stades, s’installera au stade Yogi Berra.

Kate Matthews-Bray, directrice des anciens élèves du New Jersey Institute of Technology, explique comment l’équipe, qui joue officiellement à l’université de Kean, a désormais un logement.

« C’est génial que [the New Jersey Institute of Technology] a une maison », a déclaré Matthews-Bray. « Chaque fois que nous pouvons nous associer à une autre institution publique, c’est un plus. [There are] certaines restrictions à Newark bien sûr et quelques formalités administratives, donc généralement [the New Jersey Institute of Technology was] location chez Kean [University] récemment, ce qui était difficile, mais maintenant je pense que ce partenariat facilite simplement la tâche de nos étudiants-athlètes et qu’en termes de déplacements, il n’y a pas beaucoup mieux que cela.

Sur le podium de la conférence de presse, le président de l’État de Montclair, Jonathan Koppell, a expliqué ses réflexions sur le partenariat.

« Je dirais que Yogi [Berra] serait fier que nous nous réunissions aujourd’hui littéralement à l’ombre de son musée et centre d’apprentissage, qui célèbre non seulement son héritage de baseball mais aussi son héritage en tant que leader », a déclaré Koppell. « Cette collaboration illustre vraiment ce qui est possible lorsque vous travaillez ensemble et grâce à cette collaboration, nous aurons une maison ultramoderne pour deux personnes. [National Collegiate Athletic Association] programmes de baseball.

En avril, des offres ont été proposées pour la rénovation du stade historique Yogi Berra de l’État de Montclair.

Certaines des rénovations comprennent le passage du gazon au gazon, le remplacement du mur du champ extérieur, le déplacement des enclos des releveurs et des cages des frappeurs, et plus encore.

Shawn Connolly, vice-président des installations universitaires, a partagé la répartition exacte de ce qui est modifié dans le stade.

« [The renovations include] la suppression de toute la surface de jeu, l’installation d’un nouveau système de drainage souterrain et l’installation d’un nouveau système de gazon artificiel », a déclaré Connolly.[Also], le remplacement de tout le mur extérieur, y compris l’installation de rembourrage de sécurité partout. L’installation de nouvelles cages de frappeurs et d’enclos de lanceurs pour les équipes locales et visiteuses. Tout l’éclairage sur le terrain sera remplacé par des luminaires LED économes en énergie. Cela fournira à la fois une lumière plus naturelle sur le terrain et augmentera les niveaux d’éclairage. Les bancs de la maison et des visiteurs seront entièrement rénovés et améliorés pour inclure les clôtures de sécurité nécessaires. Les vestiaires des habitations et des visiteurs seront rénovés.

Le stade avait besoin d’être rénové en raison de la pression exercée par les multiples matchs joués sur gazon. Avec la nouvelle installation de gazon, cela amènera plus d’équipes sur le terrain pour jouer au baseball. D’autres événements destinés aux étudiants seront également adaptés avec un aménagement sur gazon.

« Le stade était un terrain en gazon, et l’objectif principal de l’amélioration était de convertir le terrain en gazon », a déclaré Connolly. «Le gazon ne résiste pas à la pression de plusieurs équipes qui y jouent. Le souhait est que plusieurs équipes universitaires, de clubs et de loisirs utilisent le terrain pour le baseball. De plus, grâce à un terrain en gazon, nous pourrons programmer son utilisation pour d’autres événements sportifs, récréatifs et étudiants. Ce sera un atout qui pourra être utilisé tout au long de l’année de multiples façons pour améliorer l’expérience étudiante sur le campus.

Koppell a partagé ses réflexions sur les rénovations, car le stade ne répondait pas aux normes de la National Collegiate Athletic Association. Koppell a également expliqué comment Montclair State s’est associé au New Jersey Institute of Technology pour développer l’installation.

« Ici, nous avons eu une situation où l’établissement avait besoin d’aide », a déclaré Koppell. « Le terrain n’était pas à la hauteur [the National Collegiate Athletic Association playing standards or at least not to our satisfaction, but a tricky one for us when we have tight budgets and we’re trying to put all of our resources as our colleagues at [the New Jersey Institute of Technology] vers la création d’une meilleure installation, comment trouvez-vous l’opportunité de construire une installation et nous avons dit « Eh bien, nous pouvons le faire ensemble et nous pouvons faire quelque chose de mieux ensemble que ce que nous serions autrement capables de faire nous-mêmes » et c’est la beauté de cette collaboration.

Les rénovations devraient être terminées d’ici la fin de cette année.

« Les rénovations progressent très bien et, sauf conditions imprévues sur le site, elles seront terminées d’ici la fin de l’année civile », a déclaré Connolly.