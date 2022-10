Montblanc dévoile la montre Naruto Summit 3

En juin dernier, la marque de luxe Montblanc a dévoilé sa montre connectée Summit 3 avec le chipset Snapdragon Wear 4100+, Google Wear OS 3.0 et un prix de 1 250 €. Nous obtenons maintenant une édition Naruto de la même montre pour commémorer le 20e anniversaire de la série animée.









Montre connectée Montblanc Summit 3 x Naruto

La smartwatch Naruto Summit 3 apporte un boîtier redessiné avec des gravures autour des boutons et de l’élément de couronne numérique. Le bracelet en cuir de la montre comporte des symboles Naruto en relief et un intérieur orange vif ainsi que des coutures orange. Vous obtenez également des visages de montre Naruto spéciaux. Le reste des spécifications comprend un écran AMOLED de 1,28 pouces, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage.











Montre connectée Montblanc Summit 3 x Naruto

Montblanc Summit 3 x Naruto coûte 1 570 $/1 450 € et est disponible dans la boutique en ligne Montblanc et dans certaines boutiques Montblanc.

