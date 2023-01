Montant record de l’aide aux frais de scolarité disponible pour les élèves fréquentant les écoles catholiques – Shaw Local

La Fondation pour l’éducation catholique et le Bureau des écoles catholiques du diocèse de Joliet sont heureux d’annoncer que pour l’année scolaire 2022-2022, plus de 7,2 millions de dollars d’aide aux frais de scolarité ont été fournis aux familles des écoles primaires et secondaires catholiques.

Grâce à l’incroyable générosité des donateurs qui ont soutenu l’éducation catholique à la fois par le biais de la Catholic Education Foundation et du programme de bourses d’études de crédit d’impôt de l’Illinois, les bourses d’aide aux frais de scolarité ont atteint un niveau record de plus de 2 400 étudiants, tandis que le financement global de l’aide aux frais de scolarité a atteint un record de 7,2 millions de dollars.

“Grâce à l’incroyable générosité de nos donateurs et de ceux qui profitent de la loi Invest in Kids de l’Illinois, un nombre record de familles ont pu recevoir une aide pour les frais de scolarité”, a déclaré la directrice générale de la Fondation, Jennifer Georgis. « Ce résultat étonnant est un formidable témoignage de la puissance de l’éducation catholique et de la reconnaissance par notre communauté de son importance et de son avenir. La Fondation pour l’éducation catholique s’engage à apporter des solutions aux familles des écoles catholiques.

Forte de ce succès, la Fondation continuera d’offrir des bourses d’études pour l’année scolaire 2023-2024.

Grâce au programme de bourses d’études de la Fondation, les familles qui ont des élèves de la maternelle à la dernière année du lycée et qui ont un besoin financier vérifié sont encouragées à demander des bourses d’aide aux frais de scolarité.

Les demandes de bourses sont actuellement acceptées jusqu’au 1er avril. Les familles peuvent accéder à la demande en ligne sur www.cefjoliet.org . Les familles seront informées des attributions de bourses au printemps et les chèques de bourses seront envoyés directement aux écoles après vérification des inscriptions à l’automne.

Les parents sont également encouragés à postuler à Empower Illinois à EmpowerIllinois.org pour bénéficier du programme de bourses d’études sur le crédit d’impôt de l’Illinois, qui ouvre à 18 h 30 le mercredi 18 janvier.

“Il est sage que les familles postulent auprès de plusieurs sources de bourses d’études”, a déclaré Georgis. “Si une famille est refusée pour une bourse, elle peut être éligible à une autre forme d’aide aux frais de scolarité.”

Découvrez les possibilités de bourses d’études disponibles pour faire de l’enseignement scolaire catholique une réalité pour votre élève.

Fondation pour l’éducation catholique : 815.221.6127 : 16555 Weber Road, Crest Hill, IL 60403 : http://cefjoliet.org/

Logo de la Fondation pour l’éducation catholique