BUTTE — Se débarrassant de la défaite de la semaine dernière au Rocky Mountain College, le numéro 23 de Montana Tech a rebondi samedi avec une victoire de 40-32 de la Frontier Conference contre Arizona Christian au Alumni Coliseum.

Le touché de 12 verges de Landers Smith avec 1:43 à jouer a donné aux Orediggers la marge de manœuvre dont ils auraient besoin pour améliorer leur fiche globale à 5-3 et à 4-2 au classement Frontier.

Le quart-arrière de Montana Tech, Blake Thelen, a lancé trois passes de touché et a couru pour une autre. Son TD de 1 verge au premier quart et sa passe marquante de 3 verges à Dylan Snyder au deuxième ont aidé les Orediggers à prendre une avance de 14-0.

Tech a totalisé 306 verges en équipe, mené par les 183 verges et deux touchés de Smith. Kaleb Winterburn a ajouté 114 verges au sol pour les Orediggers.

La défense de Montana Tech a réussi quatre sacs du quart-arrière et a forcé deux revirements, envoyant Arizona Christian à 2-7 au total et 1-6 à Frontier.

N° 11 Carroll 21, sud de l’Oregon 13

ASHLAND, Oregon — Jack Prka a lancé deux passes de touché et Daxon Graham a renvoyé une interception pour un score alors que le numéro 11 Carroll a dominé le sud de l’Oregon 21-13.

Une semaine après avoir chuté à domicile contre le College of Idaho, Carroll a amélioré sa fiche globale à 7-1 et a désormais une fiche de 5-1 en championnat. Le sud de l’Oregon est tombé à 4-4 au total et à 3-3 à la Frontière.

Le retour d’interception de 45 verges de Graham pour un touché a permis à Carroll de mener 7-0 au premier quart. Prka a trouvé Camron Rothie avec une passe de touché de 14 verges en seconde alors que les Saints prenaient une avance de 14-0.

La courte course de TD d’Avery McCuaig a ramené SOU à 14-7 en seconde, et un panier de 42 verges de Brian Batres a porté le score à 14-10 avant la mi-temps.

La passe de touché de 19 verges de Prka à Jaden Harrison en troisième a donné à Carroll un avantage de 21-10. Batres a ajouté au score de SOU avec un panier de 32 verges en troisième, mais la défense des Saints a tenu bon à partir de là.

N ° 13 Montana Western 44, MSU-Nord 0

DILLON — Mené par les trois passes de touché de Michael Palandri, Montana Western a remporté son sixième match consécutif avec un blanchissage de 44-0 contre MSU-Northern samedi.

Palandri a lancé des touchés à Jon Kirkley, Dylan Shipley et Eli Nourse alors que les Bulldogs prenaient une avance de 20-0 au troisième quart. Jake Humphrey a ajouté une course de TD de 25 verges et Nourse a renvoyé un botté de dégagement de 60 verges pour un autre score.

Le quart suppléant Kaden Jenks a lancé une passe de touché à Coby Tanioka au quatrième quart alors que Western s’améliorait à 7-1 au total et à 5-1 dans la ligue.

MSU-Northern est tombé à 1-7 au total et à 0-6 à la Frontière.

N° 8 Collège de l’Idaho 42, Est de l’Oregon 38

CALDWELL, Idaho — Andy Peters a lancé cinq passes de touché et le n°8 du College of Idaho a repoussé une offre surprise de l’Est de l’Oregon, gagnant 42-38.

Le touché de 15 verges de Peters à Brock Richardson avec 3:18 à jouer a donné à C of I les points gagnants. Richardson a capté trois des passes TD de Peters.