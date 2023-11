Montana Tech junior sert le pays tout en obtenant un diplôme

L’Université technologique du Montana célèbre le junior Rylan Signalness en cette Journée des anciens combattants.

Signalness est une résidente de Fairfield au service de son pays avec la 120e Escadre de transport aérien basée à Great Falls, tout en poursuivant ses études universitaires.

Lorsqu’elle aura obtenu son diplôme, elle espère devenir officier dans l’armée.

“Vous gagnez une famille”, a déclaré Signalness. « C’est un petit système de soutien. C’est la partie la plus importante de l’armée, les liens que vous établissez avec les gens avec qui vous travaillez.

Version complète :

Pour la jeune Rylan Signalness, la décision de servir son pays a été facile.

«Je me suis enrôlé avant d’avoir obtenu mon diplôme d’études secondaires», a déclaré Signalness. “J’ai des militaires dans ma famille et la Montana Air National Guard avait un poste vacant pour ce que je veux faire dans ma future carrière.”

Signalness, un résident de Fairfield, est ingénieur bioenvironnemental E-3. Elle a complété deux années d’un engagement de six ans avec la 120e Airlift Wing basée à Great Falls, Montana. Signalness affirme que son service lui permet de faire une différence, l’aide à payer ses études et l’aidera à lancer sa carrière postuniversitaire.

L’expérience de Signalness a commencé par un entraînement de base, soit sept semaines d’exercices intenses destinés à perfectionner la force physique et mentale des recrues. Une grande partie de ce temps est passée sans aucun contact avec le monde extérieur.

“Cela en vaut vraiment la peine”, a déclaré Signalness. « La formation de base n’est pas amusante, et passer du temps loin de sa famille n’est pas amusant, mais ce qui en ressort en vaut la peine décuplé. Ils veulent que vous soyez à l’aise pour faire ce que vous faites vous-même. Ça passe tellement vite. Vous vous réveillez et chaque minute de votre journée est programmée. Cela vous installe dans une routine, mais vous oblige également à sortir de votre zone de confort.

La Montana Air National Guard exige que ses membres passent un week-end par mois à s’entraîner. Signalness part généralement le vendredi après les cours, mais elle est parfois appelée un vendredi, un samedi et un dimanche. Les membres de la garde doivent toutefois être prêts à se déployer à tout moment. En juillet 2023, elle a reçu un avis indiquant que son unité était envoyée à Monroe, en Louisiane, pour une formation de préparation individuelle. Pendant deux semaines, Signalness a travaillé avec ses collègues militaires pour fournir des soins médicaux aux personnes à faible revenu de la communauté. En fournissant des services de vaccination, de soins dentaires, d’examens, d’ordonnances et d’optométrie, les bénéficiaires de ces soins ont pu économiser plus de 800 000 $.

“Montana Tech a été extrêmement accommodant”, a déclaré Signalness. «Je n’ai eu aucun problème avec aucun professeur. Ils ont toujours été très compréhensifs. En partant pour des voyages de six mois et en revenant, je n’ai jamais eu de problème pour revenir immédiatement. Les professeurs sont prêts à travailler avec vous à votre retour.

Signalness est en passe d’obtenir son diplôme plus tôt, malgré ses absences prolongées. C’est parce qu’elle a pu travailler avec son ministère pour obtenir du crédit grâce à son expérience de service. Elle a apporté avec elle 24 crédits de transfert du Community College of the Air Force.

“Il s’agit beaucoup de comparer les cours que je dois suivre pour Montana Tech avec ceux que j’ai pour servir dans la Montana Air National Guard”, a déclaré Signalness.

Des avantages de scolarité généreux sont également offerts aux membres de la Garde nationale.

“C’est tellement bénéfique d’entamer ma carrière universitaire avec une expérience dans le domaine et sans prêt étudiant à ma sortie”, a déclaré Signalness.

En plus de servir, Signalness est également prospecteur, étudiant ambassadeur de Montana Tech. Les prospecteurs organisent des visites guidées et donnent aux futurs étudiants un aperçu de la vie sur le campus.

“En tant qu’étudiant vétéran, je voulais faire appel à ces autres étudiants”, a déclaré Signalness. “On ne m’a pas vraiment montré que c’était une option chez Montana Tech, donc je voulais vraiment en faire la promotion.”

Signalness enseigne également des cours de sécurité à temps partiel et est responsable du club ASSP sur le campus.

Elle prévoit de rester à Montana Tech un peu plus longtemps pour obtenir une maîtrise en hygiène industrielle.

Une fois diplômée, elle espère rejoindre l’armée en tant qu’officier commissionné.

