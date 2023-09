Montana Tech enthousiasmé par le nouveau microscope électronique

BUTTE — Montana Tech possède un nouveau microscope électronique à transmission, et cet équipement peut donner aux chercheurs une vue sur un monde si petit qu’aucun œil humain ne pourrait jamais le voir.

« C’est fantastique de disposer des dernières technologies et cela nous permet de voir les plus petites choses », a déclaré le microscopiste électronique Jim Driver.

Le microscope a été acheté grâce à une subvention d’un million de dollars et peut voir les phages, qui sont des virus si petits qu’ils infectent et se reproduisent dans les bactéries.

« Pour voir les choses qui sont vraiment les plus importantes : l’intérieur de nos cellules. Les virus qui attaquent nos cellules, attaquent les bactéries, il faut quelque chose de plus puissant et nous utilisons des électrons parce qu’ils sont beaucoup plus petits que la lumière visible », a déclaré Driver.

Ce microscope est le dernier modèle et le premier de l’État et permettra aux étudiants d’identifier de nouveaux phages qui pourront être saisis dans une banque de données nationale.

« C’est passionnant car ils apportent de nouvelles informations dans le domaine et ils ont des applications biomédicales potentielles en termes de phagothérapie pour lutter contre les infections microbactériennes résistantes aux antibiotiques », a déclaré Marisa Pedulla, professeur de biologie à Montana Tech.

Comment l’utilisez-vous?

« Eh bien, vous déplacez votre échantillon en utilisant la meilleure technologie des années 1980, le trackball », a déclaré Driver.

Vous avez donc littéralement un trackball. Vous voyez, je l’ai utilisé pour jouer à Centipede. Où est le bouton de tir ?

Dans un programme de la maternelle à la 12e année, les enseignants apprennent à utiliser l’équipement afin de pouvoir exposer les jeunes élèves à cette technologie.

« C’est une grande chose et j’espère qu’un jour, ces enfants auront la chance de poursuivre et de faire des recherches vraiment utiles », a déclaré Driver.