C’est fini pour Malik Beasley et Montana Yao.

Quelques jours à peine après que Malik ait fait la une des journaux avec Larsa Pippen, une source confirme exclusivement à E! Nouvelles que la femme du joueur de la NBA a demandé le divorce.

« Montana a demandé le divorce le jour où elle a vu les photos », a déclaré l’initié. « Montana n’a jamais triché, et ce n’est pas dans son caractère. Elle ne sort avec personne. C’est une personne de la famille. Elle se concentre sur prendre soin de son fils avec ses parents. Ils sont en quarantaine ensemble. Son fils est sa première priorité. »

En novembre, Malik et Larsa ont été photographiés se tenant la main à l’intérieur d’un centre commercial de Miami. Un initié a déjà dit à E! News les deux « ont envoyé des SMS depuis des semaines maintenant et avaient fait plusieurs plans pour se voir. » Et tandis que l’initié a prétendu que Larsa savait que Malik était marié, la source a affirmé que la star du Minnesota Timberwolves « a joué le jeu que lui et Montana avaient des problèmes et mettaient fin à leur mariage ».

« Elle pensait que Malik était en train de mettre fin à son mariage et elle ne faisait rien de mal en traînant avec lui », a déclaré la source. « Larsa et Malik sont toujours en contact et prévoient de se revoir quand la nouvelle passera. »

Au milieu de la controverse haletante, Larsa s’est rendue sur Instagram avec un message cryptique pour les fans. «Ne faites pas toujours confiance à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux», a-t-elle écrit. « Même le sel ressemble au sucre. »