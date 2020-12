Joueur NBA Malik Beasleyest bientôt l’ex-femme Montana Yao attend toujours des excuses suite à ceux photos de son mari avec Larsa Pippen.

La semaine dernière, Montana, 23 ans, a demandé le divorce du père de leur fils de 20 mois après Malik, 24 ans, et Larsa, l’ex de 46 ans de l’ancienne star de la NBA. Scottie Pippen, ont été photographiés main dans la main dans un centre commercial de Miami. Le mercredi 9 décembre, Montana a offert aux fans une mise à jour déchirante sur sa vie.

« Les choses ont été assez difficiles, je ne vais pas mentir », a-t-elle écrit sur Instagram. « On nous a dit de quitter notre maison familiale il y a 10 jours et, comme vous tous, je suis assez confus. Il n’y a eu aucun discours privé ou public sur la situation ni aucune forme d’excuses. »

Montana a poursuivi: « Je ne suis pas du genre à divulguer trop d’informations, mais je le ferai certainement si ou quand je pense que c’est approprié. Je voulais surtout dire que je n’ai jamais reçu autant de gentils mots d’encouragement et d’amour, et cela a m’a vraiment tenu à être forte non seulement pour moi, mais plus important encore pour mon fils. Je suis désolé de ne pas avoir pu répondre à chacun d’entre vous, mais sachez simplement que j’ai lu presque tous les messages, commentaire, etc. «