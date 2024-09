Montana Jordan, la star de « Young Sheldon », parle de la paternité

Le jeune Sheldon La star Montana Jordan s’exprime sur la paternité.

En parlant avec Personnes à la CBS Organisateur d’un événement humoristique assis à Los Angeles, le Le jeune Sheldon La star a confié à quel point il appréciait la paternité après avoir accueilli une petite fille appelée Emma Rae Jordan avec sa petite amie Jenna Weeks en mai.

À ce propos, le jeune homme de 21 ans a commencé par admettre : « Ça a été génial pour moi, mec. Il n’y a rien de mieux. Elle a 4 mois maintenant et j’ai deux petites nièces, une de cinq ans et une de deux ans. J’ai donc été entouré d’enfants et je les ai toujours aimés, mais je peux leur rendre la pareille. »

De plus, Jordan, qui a joué Georgie Cooper dans la série à succès, a déclaré : « Je ne peux pas lui rendre la mienne. Je suis coincé avec elle. Je plaisante. Non, mais elle est géniale, mec. Il n’y a rien de mieux que d’être papa. Il n’y a rien de mieux, c’est sûr. »

Selon la publication, Jordan a ajouté : « Être patient. Être patient. Ouais. »

De plus, Montana a annoncé la naissance de son premier bébé dans une publication Instagram partagée le 21 mai qui montrait l’acteur berçant sa petite fille, qui était emmaillotée dans une couverture rose et blanche et portant un chapeau assorti avec un nœud en satin rose.

En ce qui concerne la légende, il a écrit : « 21/05/2024 Dieu m’a béni avec une belle petite fille. Emma Rae Jordan, maman et papa t’aiment. Pour toujours et à jamais. »

Il convient de mentionner que depuis lors, la star a documenté les premiers mois de sa fille sur ses réseaux sociaux, y compris lorsqu’elle l’a rejoint sur le tournage de son prochain film. Le jeune Sheldon spin off Le premier mariage de Georgie et Mandyselon la prise.