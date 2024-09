Montana Jordan, la star de « Young Sheldon », déclare que la paternité est « géniale » (exclusivité)

Montana Jordanie c’est aimer être papa.

S’adressant exclusivement à PEOPLE lors de l’événement CBS Hosts Sit-Down Comedy à Los Angeles le mercredi 18 septembre, The Le jeune Sheldon La star de 21 ans a confié à quel point il appréciait la paternité après avoir accueilli une petite fille appelée Emma Rae Jordan avec sa petite amie Jenna Weeks en mai.

« C’est génial pour moi, mec. Il n’y a rien de mieux », a déclaré Jordan, qui a joué Georgie Cooper dans la série à succès, à PEOPLE. « Elle a 4 mois maintenant et j’ai deux petites nièces, une de cinq ans et une de deux ans. J’ai donc été entouré d’enfants et je les ai toujours aimés, mais je peux leur rendre la pareille. »

« Je ne peux pas lui rendre la mienne. Je suis coincé avec elle », plaisante-t-il. « Je plaisante. Non, mais elle est géniale, mec. Il n’y a rien de mieux que d’être papa. Il n’y a rien de mieux, c’est sûr. »

Montana Jordan et sa petite amie Jenna Weeks avec leur fille Emma Rae Jordan.

Quant à ce que sa nouvelle recrue lui a appris depuis son arrivée, Jordan ajoute : « Être patient. Être patient. Ouais. »

Jordan a annoncé qu’il avait accueilli son premier bébé dans une Publication Instagram partagé le 21 mai, montrant l’acteur berçant sa petite fille, qui était emmaillotée dans une couverture rose et blanche et portant un chapeau assorti avec un nœud en satin rose.

« 21/05/2024 Dieu m’a béni avec une belle petite fille. Emma Rae Jordan, maman et papa t’aiment. Pour toujours et à jamais », a-t-il légendé la photo.

Depuis lors, la star a documenté les premiers mois de sa fille sur ses réseaux sociaux, notamment lorsqu’elle l’a rejoint sur le tournage de son prochain film. Le jeune Sheldon spin off Le premier mariage de Georgie et Mandy.

« Emma Rae sur le tournage de Le premier mariage de Georgie et Mandy. #gmfm », a écrit Montana à côté d’un joli Photo Instagram de lui-même tenant Emma Rae et un bardeau.

S’ouvrant à PEOPLE sur ce que les fans peuvent attendre de la nouvelle émission, Jordan dit : « Je veux dire, en entrant dans Le premier mariage de Georgie et Mandyvous pouvez en quelque sorte deviner de quoi il s’agira à partir des personnages de Le jeune Sheldonmais nous allons continuer cette histoire et vous pourrez voir tous les combats et tous les hauts et les bas de tout. »

« Et tout comme Le jeune Sheldon « C’était pertinent, nous espérons que ce sera tout aussi pertinent et que cela incitera tout le monde à le regarder », ajoute-t-il.

Montana Jordan et Emily Osmet dans « Young Sheldon ».

Il continue à propos de sa partenaire Emily Osmet, qui joue Mandy McAllister : « Nous avons toujours eu une excellente alchimie depuis le début. C’est une personne formidable et très professionnelle, donc ça a toujours été génial de travailler avec elle. »

La série suivra Georgie et Mandy alors qu’ils élèvent leur nouveau bébé au Texas « tout en naviguant dans les défis de l’âge adulte, de la parentalité et du mariage ».