Montana Jordan confirme le remplacement officiel de George par le premier mariage de Georgie et Mandy

Le premier mariage de Georgie et Mandy remplacera George par quelqu’un de nouveau, et Montana Jordan confirme qui ce sera. Outre le déménagement de Sheldon en Californie, Le jeune Sheldon La finale a été marquée par ce qui est sans doute la plus grande tragédie pour les Coopers : la perte inattendue de leur patriarche. La théorie du Big Bang canon, George est décédé à peu près au même moment où Sheldon a commencé ses études de troisième cycle à CaltechMalgré cela, la franchise continuera avec le prochain film de Jordan et Emily Osment Le jeune Sheldon suite, Le premier mariage de Georgie et Mandy.









Dans une interview avec Divertissement hebdomadaire à la lumière du prochain volet de l’évolution Théorie du Big Bang franchise, Jordan confirme essentiellement que Le père de Mandy, Jim McAllister (Will Sasso), remplacera George dans le récit. Le beau-père de Georgie, qui a été présenté dans Le jeune Sheldon La saison 6 offrira au frère de Sheldon l’amour paternel qu’il a perdu lorsque George est mort d’une crise cardiaque. Lisez la citation complète ci-dessous :

J’aime beaucoup la connexion entre Georgie et Jim, et chaque histoire qu’ils ont ensemble, c’est vraiment génial. Donc vous pouvez voir ça et vous pouvez voir Jim réconforter Georgie après la mort de son père.





Pourquoi il est si important pour Georgie d’avoir une figure paternelle dans le premier mariage de Georgie et Mandy

Georgie a besoin de soutien pour s’occuper de deux familles





Au lendemain de la mort inattendue de George en Le jeune Sheldonla préquelle a exploré la façon dont chaque membre de sa famille a fait face à la perte. Mary a commencé à s’accrocher à sa foi, Sheldon a essayé de se dissocier et Missy s’est déchaînée. Parmi tout le monde, cependant, Le processus de Georgie a été à peine montré — quelque chose qui Le premier mariage de Georgie et Mandy peut changer. Au lieu de se complaire dans son chagrin, l’aîné de George a pris le relais et organisé tous les préparatifs nécessaires à ses funérailles. Maintenant que la nouvelle série a le temps de se concentrer sur les sentiments de Georgie à propos du décès de son père, il aura besoin de quelqu’un qui puisse le soutenir, et c’est Jim.

Alors que la mère de Mandy, Audrey, traite Georgie comme un ajout inutile à leur clan, Jim l’accueille et apprécie tous les efforts qu’il déploie pour prendre soin de sa femme et de sa fille tout en s’occupant de Mary, Missy et Meemaw.





Considérant l'amitié de Jim et George dans Le jeune Sheldonleurs similitudes ont déjà été mises en évidence. De ce fait, il sera plus facile pour Georgie se tourne vers son nouveau beau-père pour tout ce dont il a besoin. Quoi qu'il en soit, la série a déjà laissé entendre qu'ils développeront une belle dynamique à l'avenir.

Notre avis sur Jim McAllister remplaçant George, joué par le jeune Sheldon, dans la suite

Jim est le remplaçant idéal de George dans le premier mariage de Georgie et Mandy





En tant que personne qui adorait Lance Barber dans le rôle de George, j’ai été dévasté de voir Le jeune Sheldon le perdre. Même si la préquelle a attendu la toute fin pour aborder sa mort, c’était quand même triste. Au moins, cependant, le Théorie du Big Bang Le préquel a géré sa mort et ses funérailles avec brio. Cependant, bien que beaucoup ait été dit sur la façon dont Sheldon et Missy ont géré la tragédie, c’est génial que le prochain Le premier mariage de Georgie et Mandy donne à Georgie l’espace nécessaire pour gérer son deuil avec un système de soutien solide en la personne de Jim.

D’après ce que nous avons vu du personnage de Sasso jusqu’à présent, il est un père de famille solide qui doit également faire face à sa femme autoritaire. La situation ressemble à celle que George a vécue avec Mary. Cette fois, Le premier mariage de Georgie et Mandy a plus de temps pour gérer ses capacités parentales alors qu’il encadre Georgie. Peut-être, il pourrait même aider Georgie à faire face à certains problèmes de son propre mariageBien qu’il y ait de nombreux facteurs externes en jeu dans la nouvelle série, elle porte essentiellement sur la relation entre Georgie et Mandy.





Connaissant à la fois Audrey et leur fille, Jim est particulièrement bien placé pour donner à Georgie des conseils sur la façon de gérer les deux.

Bien que Mandy ait une relation conflictuelle avec sa mère, elle a certaines tendances à lui ressembler, ce que nous avons vu à plusieurs reprises dans Le jeune SheldonConnaissant à la fois Audrey et leur fille, Jim est particulièrement bien placé pour donner à Georgie des conseils sur la façon de gérer les deux. Leur dynamique est également un excellent moyen développer une relation masculine saine dans Le premier mariage de Georgie et Mandy.

Pourquoi nous pensons que Jim peut être encore meilleur que George dans la suite de The Young Sheldon

Le premier mariage de Georgie et Mandy McAllisters ne porte pas le fardeau du canon de la théorie du Big Bang





L’un des plus grands défis de Le jeune Sheldon était de réhabiliter l’image de George. Comme établi dans La théorie du Big Bang, il était censé être un père bon à rien qui ne se souciait pas de sa famille. La préquelle devait étoffer le personnage pour s’assurer qu’il ne soit pas simplement un acteur unidimensionnel dans l’enfance de Sheldon. J’aime ce changement même s’il a créé tellement d’incohérences dans l’intrigue. Bien que je pense que ces changements étaient justifiés, Jim peut être meilleur que George dans Le premier mariage de Georgie et Mandy tout simplement parce que les auteurs n’ont pas à adhérer à une quelconque idée préconçue à son sujet.

La nouvelle série peut simplement dépeindre Jim comme un père de famille dévoué qui aime sa femme et sa fille. Le rendre encore plus attachant est comment Jim accepte son nouveau gendre dans la famille, malgré la façon dont la relation de Georgie et Mandy a commencéAu-delà de son impact sur la famille McAllister, savoir qu’il ouvre la voie au fils de George et Mary pour devenir éventuellement le roi des pneus du Texas rend Jim d’autant plus important dans Le premier mariage de Georgie et Mandy.





Le premier mariage de Georgie et Mandy sera diffusé en première le jeudi 17 octobre sur CBS.

