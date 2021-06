Montana Brown révèle que TROIS vedettes d’Hollywood se sont glissées dans ses DM depuis Love Island

Montana Brown de LOVE Island a révélé que trois stars hollywoodiennes se sont glissées dans ses DM depuis qu’elle est devenue célèbre dans l’émission de téléréalité.

Dans une nouvelle interview avec Royaume-Uni cosmopolite, la star de la télévision a nommé le célèbre trio mais n’a pas épargné ce qu’ils ont réellement dit.

6 Montana Brown a attiré l’attention de certains hommes très célèbres Crédit : PA

« En fait, j’ai vu des personnes très étranges se glisser dans mes DM », a-t-elle expliqué. « Je vais juste le dire. David Spade de 8 règles simples. Chris Brown s’est glissé dans mes DM. C’était… adorable. Il était une fois Tyga qui s’est glissé dans mes DM. Qui d’autre? Je les dénonce ici, désolé les gars. Je pense que nous allons en rester là.

Un nouveau lot de singletons verra leur vie changer lorsque Love Island débutera lundi soir.

Le Montana a eu quelques mots de sagesse pour eux, bien que cela soit peut-être arrivé un peu trop tard, les concurrents étant déjà en quarantaine.

Elle a dit : « Amusez-vous, vivez l’instant présent. Ne prétendez pas être quelqu’un d’autre, car l’unicité sera votre super pouvoir.

6 Trois stars américaines lui ont envoyé des messages sur Instagram Crédit : Instagram

6 Chris Brown a envoyé un DM à Montana Crédit : Getty

6 L’ex-Tyga de Kylie Jenner aussi Crédit : Getty

« [Afterwards] prenez votre temps pour vous adapter – les sentiments normaux de sortir d’une émission comme celle-ci lorsque votre vie est bouleversée sont la paranoïa et l’anxiété et la peur de sortir en public.

« Je pense que personne ne comprend à moins que vous n’ayez participé à l’émission. Prenez votre temps, amenez vos amis avec vous, amenez un agent avec vous. Découvrez ce avec quoi vous êtes à l’aise et respectez-le. Ne laissez pas quelqu’un vous pousse au-delà de vos limites.

Et si certains d’entre eux sont des chanteurs passionnés, ils devraient réfléchir soigneusement à leurs choix de chansons.

6 David Spade a également contacté Montana sur les réseaux sociaux Crédit : Getty

6 Elle est devenue célèbre sur Love Island Crédit : PA

Montana, une ancienne choriste, a mis les producteurs dans une situation difficile lorsqu’elle chantait des airs que le spectacle n’était pas autorisé à jouer.

Elle a déclaré: « Ils ont eu une contribution spécifique sur moi parce que je continuais à chanter des chansons et ils n’avaient pas de licence pour cela, alors ils n’arrêtaient pas de me tirer dessus.

« Mais à part ça ou en me disant de » chut « , ils n’ont pas vraiment eu beaucoup d’influence dans les conversations. Nous n’en avions pas besoin – nous étions très remplis de drames tout seuls. »