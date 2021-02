La star de Love Island, Montana Brown, est actuellement à l’étranger à la Barbade.

La star de télé-réalité de 25 ans s’est envolée vers les climats plus chauds en décembre 2020, pour rendre visite à sa famille, avant la mise en place de restrictions plus strictes et a décidé de rester sur place dans la destination ensoleillée pendant que le Royaume-Uni reste verrouillé.

Et lors d’une conversation avec The Mirror, elle a expliqué à quel point elle pensait que certains influenceurs étaient « insensibles » et devraient se conformer aux règles covid avant d’ajouter que si « tout le monde avait la possibilité de s’absenter à ce moment-là, tout le monde le ferait aussi. »

En discutant avec The Mirror, avant son passage sur Celebs on the Farm qui commence ce soir sur MTV, Montana a partagé son point de vue après que ses anciennes élèves de Love Island, Olivia Attwood, s’en soient pris à des influenceurs et des stars de la réalité en vacances à l’étranger au milieu de la pandémie Covid-19. .

(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Montana a déclaré au Mirror qu’elle était d’accord avec Olivia, même si elle n’était pas au Royaume-Uni depuis la fin de 2020, comme elle l’a dit: « Je pense que Liv l’a très bien résumé en fait, elle a un moyen avec les mots de cette charmante dame.

« Je soutiens essentiellement ce qu’elle dit, tellement de gens luttent vraiment. C’est une période si terrible pour beaucoup de gens qui ont perdu des membres de leur famille, les gens souffrent en quelque sorte avec les affaires, c’est une période vraiment horrible que les gens vivent littéralement. dans le chaos au Royaume-Uni. «

Montana a ensuite ajouté qu’elle pense que certains influenceurs sont «insensibles» et qu’ils devraient montrer qu’ils «respectent les règles» avant de dire que les non-influenceurs s’en iraient s’ils «en avaient l’opportunité».

(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



«Vous savez, en tant qu’influenceur qui publie votre vie sur les réseaux sociaux, vous avez, je pense, le sens de la responsabilité de montrer que vous respectez les règles et que vous êtes sensible aux personnes qui vous suivent.

« Alors oui, je suis d’accord d’une certaine manière avec ce que dit Liv, évidemment, cela dépend de la façon dont vous le positionnez, je ne pense pas que les gens devraient dire que c’est du travail, car essentiellement cela ne fonctionne pas nécessairement, mais je pense aussi que si tout le monde avait la possibilité de être absent en ce moment, tout le monde le ferait aussi. «

Au cours du week-end, Montana a révélé qu’elle n’avait pas été abusée en ligne pour avoir partagé des vidéos et des clichés de ses vacances, car elle a insisté sur le fait qu’elle ne devrait pas être jugée de la même manière que les autres influenceurs.

Elle a déclaré au Sun dimanche: «J’ai voyagé avant qu’il y ait un verrouillage national pour voir ma famille, donc c’était légal pour moi de voyager. J’ai passé Noël ici.

«Je suis ici depuis…»







(Image: montanarosebrown1 / Instagram)



Montana a poursuivi en insistant sur le fait qu’elle pense qu’il est «plus sûr» pour elle de rester à la Barbade, et c’est mieux pour son entreprise de maillots de bain récemment lancée.

La star de la télé avait déjà été critiquée pour s’être envolée aux Maldives pour un voyage d’affaires en novembre lors du deuxième verrouillage national du Royaume-Uni.

Elle était là-bas pour tourner une campagne pour sa ligne de maillots de bain, et a été rejointe par son amie Samira Mighty, la chanteuse Mahalia et le mannequin Joann Van Den Herik.

Un porte-parole du Montana a précédemment insisté sur le fait qu’elle n’avait enfreint aucune règle, déclarant: «Montana est aux Maldives pour le travail de tournage de sa campagne pour sa société Swim Society.

« Ceci est autorisé selon les directives du gouvernement. »







(Image: Canal 5)



Un certain nombre de stars de la télé-réalité et d’influenceurs ont afflué à Dubaï après Noël pour des voyages de travail, et ont été critiqués pour avoir publié des photos de leurs aventures au soleil.

Beaucoup sont rentrés chez eux depuis que le gouvernement britannique a durci les restrictions de voyage et a même interdit les vols directs vers Dubaï.

Les voyageurs arrivant en Grande-Bretagne en provenance des Émirats arabes unis sont désormais confrontés à la perspective d’une mise en quarantaine obligatoire à leur retour.

* Tout nouveau sur MTV, Celebs on the Farm sortira le lundi 8 e Février à 21h, et continue chaque soir de la semaine pendant deux semaines