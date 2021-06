Montana Brown refuse de s’excuser après que les fans de Love Island aient critiqué sa publicité pour une « méthode contraceptive à risque »

La star de LOVE Island, Montana Brown, a défendu la publication d’une annonce pour ce que certains ont qualifié de méthode contraceptive « à risque ».

Elle est la dernière influenceuse à promouvoir le produit, après que d’autres stars de Love Island, Olivia Attwood, Laura Anderson et Cara Delahoyde, aient partagé des publications similaires.

7 La star de Love Island, Montana Brown, a défendu la promotion d’une méthode de contraception à «cycle naturel» Crédit : Instagram

Mais les stars ont été qualifiées d' »irresponsables » par les fans après avoir fait la promotion d’une application de contrôle des naissances et offert aux abonnés une remise sur un abonnement annuel.

Après le contrecoup, Montana, 25 ans, a écrit sur son histoire Instagram : « J’ai pris la pilule pendant des années et maintenant je ne le suis plus. Cela m’a donné des sautes d’humeur, des maux de tête et j’ai eu du mal à trouver la bonne. Je trouve C’est vraiment intéressant d’apprendre mon cycle, ce que je n’ai jamais su/réalisé. C’est tellement agréable de ne pas prendre d’hormones. «

Saluant les avantages dans son article sponsorisé original partagé le 7 mars, la star a partagé: « Mon humeur quand je peux utiliser des cycles naturels au lieu de mettre des hormones dans mon corps comme vous le savez, j’ai pris la pilule pendant des années et j’ai arrivé à un point où je ne veux plus utiliser d’hormones.

« Je n’avais aucune idée de l’endroit où se situait mon cycle réel et de l’effet que la pilule avait sur mon corps. C’est pourquoi je suis si heureux d’avoir trouvé @naturalcycles c’est en fait la première application de contraception approuvée par la FDA 🙌🏽 »

7 Montana est une star de télé-réalité Crédit : Instagram

7 Elle a fait l’éloge de l’application et a offert aux fans un rabais Crédit : Instagram

7 La star a défendu d’être payée pour promouvoir l’application en disant qu’elle croyait en la méthode de contrôle des naissances Crédit : Instagram

Natural Cycles prétend être efficace à 93% et est salué comme le contraceptif numérique au monde.

Cela survient alors que l’enquête du Sun a révélé que Chloe Ferry de Geordie Shore, Helen Briggs, ancienne membre de la distribution d’Ex On The Beach, et Myles Barnett de Towie, avaient ciblé des jeunes criblés de dettes avec leurs messages.

Les stars de la télé-réalité ont pris des frais pour dire à leurs millions d’adeptes comment ils pourraient facilement réduire 85 % de leurs dettes.

Mais ils ont omis de mentionner que la solution apparemment rapide, impliquant un accord volontaire individuel, ou IVA, était une alternative au dépôt de bilan et n’était pas sans risque.

7 Chloe Ferry a été critiquée pour ses publications sur les réseaux sociaux Crédit : Instagram

7 Myles Barnett a ciblé les jeunes criblés de dettes avec des messages Crédit : Rex

Ils n’ont pas non plus dit que les publicités pour Debt Slayers avaient été interdites par le chien de garde de la publicité pour avoir exagéré la facilité de réduire la dette.

Pendant ce temps, les régulateurs de la publicité ont précédemment accusé Lauren, ancienne membre de la distribution de Towie, d’avoir modifié ses photos pour fouetter une boisson amaigrissante.

En 2019, elle a publié des annonces pour Boombod non réglementé par l’UE, qui prétend que ses « shots à dix calories » empêchent les gens d’avoir envie de manger.

7 Les régulateurs de la publicité ont accusé l’ancienne actrice de Towie, Lauren, d’avoir édité ses photos

Lauren a posté une photo d’elle sur Instagram dans son équipement de gym tenant une boîte Boombod, avec la légende: « Je n’arrive pas à croire ces résultats incroyables que j’ai obtenus avec le 7 Day Achiever de @boombod. »

L’autorité de publicité, l’ASA, a confirmé quatre plaintes affirmant qu’elles favorisaient une perte de poids malsaine, car elle était déjà mince.

Il a ajouté: « Nous étions également préoccupés par le fait que la photo de Lauren Goodger semblait avoir été modifiée pour que sa taille paraisse artificiellement mince, de sorte que les images n’étaient pas représentatives de la forme réelle de son corps. »