Montana Brown, enceinte, montre son bébé florissant à la Barbade avec son petit ami Mark O’Connor

ENCEINTE Montana Brown a montré sa bosse de bébé en pleine croissance dans un bikini vert pois alors qu’elle profitait du soleil de la Barbade.

L’ancienne star de Love Island, 27 ans, a révélé sa silhouette changeante dans une série de maillots de bain à la mode pendant sa pause de luxe.

Montana Brown a révélé son baby bump florissant pendant ses vacances à la Barbade

Les anciennes élèves de Love Island, 27 ans, ont révélé sa bonne nouvelle de bébé le mois dernier

Montana a annoncé sa bonne nouvelle de bébé le mois dernier.

Elle a récemment raconté comment sa grossesse avec son partenaire Mark O’Connor, 29 ans, était “inattendue” après avoir eu du mal à concevoir.

Pourtant, maintenant bien dans son voyage de maternité, la future maman avait l’air glamour dans le deux pièces à dos nu brillant.

Alors qu’elle se tenait de profil sur le sable, sa bosse arrondie était clairement visible.

La star de télé-réalité s’est assurée de se protéger du soleil avec une casquette de baseball et des lunettes de soleil avant d’ajouter une autre couverture avec une chemise vert olive.

Elle a été vue rayonnante alors qu’elle se promenait sur le sable, avant de patauger dans les eaux à une profondeur de cuisse.

Auparavant, Montana s’était ouverte sur sa grossesse lors d’une séance de questions et réponses franches avec des fans.

L’un d’eux a demandé : “Votre grossesse était-elle planifiée ?” à quoi le propriétaire de l’entreprise a répondu: “@pippacampbell_health a fait tous ces tests incroyables qui étaient vraiment perspicaces et m’ont aidé à comprendre pourquoi cela prenait plus de temps que prévu.”

Plus tard dans le chat, elle s’est ouverte davantage et a raconté comment elle avait “essayé un peu”.

Elle a parlé à ses histoires et a déclaré: “Je suppose que la principale chose qui était importante et que j’aurais aimé faire un peu plus tôt était le test hormonal.”

Montana a ensuite raconté comment cela avait montré de faibles niveaux de testostérone et d’œstrogènes dans son corps, ce qui l’avait incitée à prendre une série de suppléments.

Elle a dit aux fans de “comprendre où en est votre corps et ce dont votre corps a besoin”.

Sa bosse croissante pouvait clairement être vue dans le deux pièces brillant

Le Montana couvert de lunettes de soleil et d'une casquette de baseball

Elle a partagé une douce étreinte avec son petit ami Mark dans la mer