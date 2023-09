Montana Brown de Love Island montre aux fans sa calvitie après avoir découvert qu’elle souffrait de perte de cheveux post-partum

Montana Brown de LOVE Island a montré à ses fans sa calvitie après avoir découvert qu’elle souffrait de perte de cheveux post-partum.

Mark O’Connor, 28 ans, et fiancé, ont accueilli leur fils Jude au monde en juin.

Montana a parlé de sa perte de cheveux

Montana a accouché en juin

Montana, devenue célèbre sur Love Island en 2017, a adoré partager jusqu’à présent son parcours vers la maternité sur les réseaux sociaux.

La nouvelle maman a récemment subi une intervention chirurgicale et est actuellement en convalescence.

Aujourd’hui, elle a fait le point sur ce qu’elle ressentait.

Partageant un selfie d’elle-même, Montana a déclaré : « Également en plus de tout le reste après l’accouchement.

«Je me suis lavé les cheveux pour la première fois depuis longtemps depuis l’opération, c’était très douloureux mais ça valait le coup, mais j’ai ensuite découvert que j’étais chauve maintenant, donc c’est une fabuleuse nouvelle.

Alors maintenant, je suis une maman sexy, chauve, immobile et tachetée.

Plus tôt ce mois-ci, la favorite de la télé-réalité avait l’air incroyable alors qu’elle montrait son corps d’après-bébé en bikini.

Montana, Mark et Jude sont partis à l’étranger pour fêter son 28e anniversaire.

Des mois avant que Montana ne révèle qu’elle a fondu en larmes pendant l’opération de son fils Jude pour libérer son frein de langue.

Montana a déclaré : « Nous avons eu une consultante en lactation hier et elle était incroyable en fait et je suis vraiment contente de l’avoir vue.

« Jude est muet, et je ne m’attendais tout simplement pas à ce qu’elle me dise qu’il était muet.

« J’ai eu quelques problèmes d’allaitement. Juste avec le fait que ça a été assez douloureux depuis le début et ça explique évidemment ça.

« Il a également une attache pour les lèvres, que nous n’avons pas remarquée, donc cela l’empêche de prendre correctement le sein.

« Et donc il va devoir le faire graver au laser. Et je ne sais pas (pourquoi), mais cela me bouleverse vraiment.

Elle a ensuite partagé une image de larmes coulant sur sa joue.

Montana et Mark, devenus officiels en octobre 2021, ont révélé qu’ils attendaient leur premier enfant en décembre.

Le couple s’est fiancé en juin.

La nouvelle maman a récemment été opérée

Montana avec son partenaire Mark

Montana est devenu célèbre sur Love Island en 2017