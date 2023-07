Montana Brown de Love Island fond en larmes alors qu’elle partage une mise à jour sur la santé de son fils nouveau-né Jude

L’ancienne de LOVE Island, Montana Brown, a déclaré qu’elle avait fondu en larmes lors de l’opération de son fils Jude pour libérer son lien de langue.

Dans une publication émouvante sur Instagram, elle a parlé aux fans de l’état de son bébé, où la bande de tissu fixant la langue au plancher de la bouche est plus courte que d’habitude.

Instagram

Montana a expliqué comment ils ont découvert la maladie quatre semaines après son accouchement[/caption]

Cela peut donner à la langue une apparence en forme de cœur, mais peut également entraîner des difficultés à s’accrocher à la mère pendant le processus d’allaitement, ce que Montana, 27 ans, a déclaré avoir vécu.

Elle a partagé le diagnostic de son fils avec les fans pour la première fois aujourd’hui après avoir accouché le mois dernier.

Montana a déclaré: « Nous avons eu une consultante en lactation hier et elle était vraiment incroyable et je suis vraiment contente de l’avoir vue.

«Jude est muet, et je ne m’attendais tout simplement pas à ce qu’elle me dise qu’il était muet.

« J’ai eu quelques problèmes d’allaitement. Juste avec le fait que ça a été assez douloureux depuis le début et évidemment cela explique ça.

« Il a aussi un lien à la lèvre, que nous n’avons pas remarqué, donc ça l’empêche de bien se verrouiller.

« Et donc il va devoir le faire graver au laser. Et je ne sais pas (pourquoi) c’est le cas, mais ça me rend vraiment bouleversé.

Montana est revenue en ligne peu de temps après et a publié une photo de son visage couvert de larmes.

Elle a révélé que Jude avait réussi à se faire opérer tout de suite et que cela avait été un succès.

La nouvelle maman a poursuivi: «Littéralement, dès que j’ai raconté cette histoire, j’ai appelé le dentiste avec qui nous voulions entrer, et ils ont eu une annulation à 11 heures, alors nous avons emmené Jude pour le faire et je n’étais pas préparé.

«Il a obtenu sa libération aujourd’hui au laser, alors j’ai paniqué.

« J’ai littéralement tellement pleuré, je veux dire qu’il va très bien et qu’il va très bien. Mais je suis tellement triste parce que tu pleurais, mais je suis vraiment très heureux que nous ayons réussi.

Montana et son fiancé Mark O’Connor ont révélé en décembre qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

La star de télé-réalité est devenue célèbre sur Love Island en 2017.

Montana et Mark ont ​​révélé qu’ils s’étaient fiancés le mois dernier avant d’avoir un garçon.

Le couple est devenu officiel avec leur relation en octobre 2021.

La Méga Agence

Montana avec son fiancé Mark O’Connor[/caption]