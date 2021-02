Montana Brown de Love Island a critiqué les influenceurs qui publient des photos de leurs somptueux voyages à l’étranger, tandis que les Britanniques de retour chez eux ont du mal à se verrouiller.

La star de télé-réalité, 25 ans, qui est à la Barbade depuis décembre, dit qu’elle s’est rendue là-bas pour voir sa famille avant que de nouvelles restrictions strictes ne soient introduites – et elle a décidé de rester.

Montana dit qu’elle n’a pas été bombardée d’abus de la part de ses abonnés pour avoir publié des photos de son voyage au soleil, et insiste sur le fait qu’elle ne devrait pas être jugée de la même manière que les autres influenceurs.

Elle a déclaré au Sun dimanche: «J’ai voyagé avant qu’il y ait un verrouillage national pour voir ma famille, donc c’était légal pour moi de voyager. J’ai passé Noël ici.

«Je suis ici depuis…»

« Nous avons la responsabilité sociale de nous en tenir aux directives dans une certaine mesure et d’être simplement conscients que d’autres personnes traversent l’enfer. »

Montana a continué en insistant sur le fait qu’elle pense qu’il est «plus sûr» pour elle de rester à la Barbade, et c’est mieux pour son entreprise de maillots de bain récemment lancée.

La star de la télé avait déjà été critiquée pour s'être envolée aux Maldives pour un voyage d'affaires en novembre lors du deuxième verrouillage national du Royaume-Uni.







Elle était là-bas pour tourner une campagne pour sa ligne de maillots de bain, et a été rejointe par son amie Samira Mighty, la chanteuse Mahalia et le mannequin Joann Van Den Herik.

Un porte-parole du Montana a précédemment insisté sur le fait qu’elle n’avait enfreint aucune règle, déclarant: «Montana est aux Maldives pour le travail de tournage de sa campagne pour sa société Swim Society.

Un certain nombre de stars de la télé-réalité et d’influenceurs ont afflué à Dubaï après Noël pour des voyages de travail, et ont été critiqués pour avoir publié des photos de leurs aventures au soleil.

Beaucoup sont rentrés chez eux depuis que le gouvernement britannique a durci les restrictions de voyage et a même interdit les vols directs vers Dubaï.

Les voyageurs arrivant en Grande-Bretagne en provenance des EAU sont désormais confrontés à la perspective d’une mise en quarantaine obligatoire à leur retour.