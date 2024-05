Mont Everest : l’alpiniste kenyan Joshua Cheruiyot Kirui est mort et un sherpa népalais toujours porté disparu

CNN

—



Un alpiniste kenyan expérimenté est décédé mercredi et les sauveteurs sont toujours à la recherche du sherpa népalais qui l’accompagnait, après que l’équipe a tenté de gravir le sommet du mont Everest sans oxygène supplémentaire, selon le gouvernement népalais et son employeur.

Le corps de Joshua Cheruiyot Kirui, 40 ans, a été retrouvé à environ 20 mètres du sommet de la plus haute montagne du monde, a déclaré à CNN un responsable du ministère du Tourisme du Népal.

« Son sherpa est toujours porté disparu et l’agence d’expédition le recherche toujours », a également déclaré par téléphone à CNN le responsable Gautam Khim Lal, s’exprimant depuis le pied de la montagne.

Kirui, un banquier basé à Nairobi, et le guide Nawang Sherpa, âgé de 44 ans, ont été portés disparus mercredi matin après avoir perdu le contact radio. Une équipe de secours a alors commencé à les rechercher dans des camps et des sentiers le long de la vaste montagne, a déclaré Gautam à CNN.

Le corps de Kirui a été découvert mercredi soir, heure locale au Népal, à environ 28 970 pieds (8 830 mètres) au-dessus du niveau de la mer.

Son employeur, KCB Bank, l’a qualifié d’« athlète et alpiniste passionné », affirmant qu’il était « le deuxième Kenyan à avoir atteint le sommet de l’Everest » dans un article sur X.

Kirui a documenté sa courageuse tentative de gravir le sommet de l’Everest sans oxygène supplémentaire dans son corps. dernier message sur Instagram. « Une tentative sans oxygène comporte des préparations spéciales et des risques, physiquement mon corps est prêt », a-t-il écrit, expliquant également les précautions qu’il prenait.

Il a énuméré les médicaments qu’il emportait pour traiter d’éventuelles maladies ou engelures et a déclaré que son guide emporterait également une bouteille d’oxygène d’urgence.

« Et donc, après de lourds investissements physiques, mentaux, temporels (cette expédition prend plus d’un mois pour un banquier régulier de 8 à 5), financiers (le nombre de zéros nécessaires pour que cela se produise signifie que je déclare faillite dès mon retour au Kenya). )… c’est maintenant le moment de vérité », a-t-il écrit.

Les commentaires de félicitations et les vœux de bonne chance sur la publication Instagram ont rapidement été remplacés par des messages de condoléances alors que la nouvelle se répandait que son corps avait été retrouvé.

Kirui était un amoureux du plein air, il courait des ultramarathons et gravissait certaines des montagnes les plus intimidantes du monde, selon ses collègues.

« Sa volonté indomptable et sa passion inébranlable pour l’alpinisme l’ont amené à conquérir les paysages les plus impressionnants du monde », a écrit à son sujet Paul Russo, PDG du groupe KCB. « Ses récents triomphes sur le mont Manaslu et le mont Everest témoignent de son esprit aventureux et de sa détermination. »

Le mont Everest, le plus haut sommet de la chaîne de montagnes himalayenne, est également la plus haute montagne du monde, s’élevant à 29 035 pieds (8 850 mètres) au-dessus du niveau de la mer, à la frontière entre le Népal et le Tibet, une région autonome de Chine. On sait que plus de 300 personnes sont mortes sur la montagne.

Le printemps est la période privilégiée pour gravir l’Everest, même si certains alpinistes pourraient le faire pendant la saison d’automne, moins favorable. La plupart des grimpeurs tentent de gravir le sommet en mai. Il existe une brève période de temps – généralement après la mi-mai – pendant laquelle les températures sont plus chaudes et où les vents de haute altitude connus sous le nom de courant-jet se sont éloignés des montagnes.

Reportage fourni par Sugam Pokharel de CNN.