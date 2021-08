Monstre papa, 33 ans, qui a tué son bébé de trois mois emprisonné pendant 13 ans

Un père MONSTER qui a tué sa petite fille de trois mois a été emprisonné pendant 13 ans aujourd’hui pour son homicide involontaire.

Anthony Miley a affirmé qu’il n’avait aucune idée à quel point Ivi Miley avait subi des blessures catastrophiques, mais un jury l’a déclaré coupable d’avoir causé sa mort.

Tragic Ivi a été transportée d’urgence à l’hôpital mais est décédée des suites de ses blessures en juillet de l’année dernière Crédit : MEN Media

Miley a été emprisonnée aujourd’hui pendant 13 ans après avoir été reconnue coupable d’homicide involontaire coupable de sa fille Crédit : MEN Media

L’homme de 33 ans a été emprisonné au tribunal de Chester Crown à l’issue d’un procès de trois semaines, après avoir précédemment déclaré au jury que sa fille venait de devenir « disquette ».

La mère d’Ivi, Stephanie Shore, 33 ans, a été acquittée du meurtre et elle a été déclarée non coupable d’avoir permis la mort d’Ivi le 23 juillet 2020.

Le tribunal a appris que le bébé s’était réveillé vers 3 h 20 le 22 juillet de l’année dernière et que Miley était descendue pour la nourrir.

Miley a décrit comment il s’était endormi pendant un temps indéterminé avant de se réveiller et d’essayer de nourrir Ivi, affirmant qu’elle avait pris quelques gorgées de lait avant de devenir « disquette ».

Il a ensuite affirmé avoir demandé de l’aide à Shore, et elle a dit au tribunal peu avant 5 heures du matin que Miley l’avait réveillée pour lui dire que quelque chose n’allait pas avec Ivi. Elle est donc allée la voir et a composé le 999 après avoir trouvé leur fille inconsciente.

‘TRAGIQUE’

Les services d’urgence se sont rendus à l’adresse et ont transporté Ivi à l’hôpital général de Macclesfield, où elle a ensuite été transférée au Royal Manchester Children’s Hospital et placée en soins intensifs.

La fillette de trois mois avait des saignements des deux côtés du cerveau, une grave fracture à l’arrière de la tête et des fractures anciennes et nouvelles aux côtes.

Aucun des parents n’a pu expliquer comment leur fille avait subi des blessures aussi catastrophiques et tous deux ont par la suite été arrêtés et accusés de meurtre et d’avoir causé ou permis la mort d’un enfant.

Miley, de Macclesfield, a été condamnée à 13 ans de prison aujourd’hui après avoir été reconnue coupable d’homicide involontaire.

S’exprimant après l’affaire, l’inspecteur-détective Kate Tomlinson, de la police du Cheshire, a déclaré: «Il s’agit d’une affaire tragique impliquant un bébé sans défense qui avait subi un catalogue de blessures horribles au cours de sa courte vie qui a dû être vécue principalement dans la douleur.

« Les preuves des experts médicaux dans cette affaire ont montré qu’Ivi avait subi un total de 53 fractures des côtes – toutes survenues dans quatre délais distincts et trois fractures du crâne rapprochées qui avaient été causées moins de deux jours avant sa mort.

« À ce jour, Miley continue de nier toute connaissance de la façon dont Ivi a subi ces blessures et n’a montré aucun remords qui est totalement impardonnable.

« Cette affaire a été particulièrement difficile pour toutes les personnes impliquées et je tiens à remercier les officiers qui ont aidé dans cette affaire et pour avoir aidé à rendre justice au petit Ivi. »