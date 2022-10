Monstre : La vedette de Mohanlal est interdite dans les pays du CCG pour CETTE raison bizarre ? [FULL REPORT]

Tous les Mohanlal les fans sont ravis de sa prochaine sortie Monstre. Le film est dirigé par Vysakh et écrit par Lucky Singh. Les fans de la superstar malayalam attendent avec impatience la grande sortie qui aura lieu à l’occasion de Diwali. Cependant, avant la grande sortie, le film semble avoir rencontré un obstacle. Si l’on en croit les derniers rapports, le film a été interdit dans les pays du CCG. Les rapports indiquent que le déménagement est dû au contenu LGBTQ du film. Cependant, il n’y a aucune confirmation de la même chose.

Les créateurs de Monster avec Mohanlal n’ont pas encore partagé de déclaration officielle à ce sujet. Les rapports suggèrent que le film a été interdit dans les pays du CCG, à l’exception des Émirats arabes unis. Monster a Mohanlal jouant le rôle d’un enquêteur. Selon les rapports, les créateurs de Monster ont soumis le film au Censor Board pour réévaluation et dans l’espoir d’obtenir une autorisation. Mais il est possible que le film ne sorte pas dans les pays du CCG cette semaine comme il le ferait dans d’autres pays.

Outre Mohanlal, le film met également en vedette Lakshmi Manchu, Siddique, Lena, Honey Rose, Sudev Nair, KB Ganesh Kumar et Johny Antony. La bande-annonce du film a déjà impressionné tout le monde. L’histoire raconte comment seul un monstre peut détruire un monstre. Le film sort le 21 octobre en Inde.

Regardez la bande-annonce de Monster avec Mohanlal ici.

Auparavant, Mohanlal était Aaraattu, 12th Man, Bro Daddy et plus encore. Il est l’une des plus grandes stars de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde et est suivi par de nombreux fans dans toute l’Inde. L’acteur jouit d’un grand fandom pan-indien. Étant donné que les films du Sud se portent fabuleusement bien au box-office, on s’attend à ce que Monster soit également un succès au box-office. Les fans croisent les doigts.