"Monstre de mentalité": Praggnanandhaa obtient une étiquette digne d’un virus de Carlsen

L’Indien R Praggnanandhaa, au cours des trois derniers jours de la finale de la Coupe du monde d’échecs contre Magnus Carlsen, a montré au monde qu’il est là pour rester au sommet des échecs pour les années à venir. Le joueur de 18 ans a stupéfié une série de grands noms des échecs mondiaux pour organiser un affrontement pour le titre de la Coupe du monde d’échecs avec le numéro un mondial Magnus Carlsen. L’adolescent indien a perdu le combat contre son quintuple vainqueur du Championnat du monde, mais pas avant de traîner le match jusqu’aux bris d’égalité. Bien que Carlsen ait prévalu sur Praggnanandhaa, il lui a donné une nouvelle étiquette qui pourrait le rendre fier.

« C’est un peu drôle que je n’ai affronté presque aucun joueur à leur apogée. J’ai affronté Chuky (Vasyl Ivanchuk), puis j’ai affronté trois jeunes. Donc, oui, évidemment, ils sont très, très forts. J’avais l’impression d’avoir de loin le meilleur. jour et match de l’événement contre Gukesh le premier jour. Sinon, ce match aurait été extrêmement dur. Quant aux autres, ils sont très forts. Vincent (Keymer) m’a poussé le plus fort, il était à un pas de l’élimination moi, et en laissant tout le reste sans objet », a déclaré Carlsen sur Échecs 24 après avoir remporté son premier titre en Coupe du monde d’échecs.

« Ils sont tous très bons, Gukesh est clairement le joueur classique le plus fort en ce moment. Et puis, vous avez Pragg et (Nodirbek) Abdusattorov qui sont vraiment forts mais aussi des monstres de mentalité. Et puis, je pense qu’à un niveau légèrement inférieur, nous avons Vincent et quelques autres. Mais ce qui me semble assez clair, c’est que les échecs sont entre de bonnes mains pour l’avenir. La génération de joueurs, née entre 1990 et 1994, a vraiment dominé pendant longtemps, et enfin maintenant, avec ces jeunes nés en 2003 et après, nous avons une génération digne de nous succéder. »

Cependant, Praggnanandhaa a dû se contenter du poste de vice-champion de la Coupe du monde FIDE 2023, mais il tirera espoir du fait qu’il s’est qualifié pour le tournoi des candidats FIDE.

Le Tournoi des Candidats 2024 sera un tournoi d’échecs à huit joueurs prévu du 2 au 25 avril 2024 à Toronto, au Canada. Le vainqueur du tournoi deviendra le challenger pour le match du Championnat du monde d’échecs 2024.

Praggnanandhaa a connu un excellent tournoi où il a battu le n°2 mondial Hikaru Nakamura dans un bris d’égalité tout en atteignant la finale en battant le n°3 mondial Fabiano Caruana.

Avec entrées ANI