Monster : The Jeffrey Dahmer Story – Quand sort-il sur Netflix ?

JEFFREY Dahmer était l’un des tueurs en série les plus notoires de l’histoire des États-Unis.

Il a été annoncé qu’une série limitée sur sa vie et ses crimes arriverait sur Netflix.

AFP – Getty

Jeffrey L. Dahmer entre dans la salle d'audience du juge Jeffrey A. Wagner 06 août 1991

Quelle est la date de sortie de Monster : The Jeffrey Dahmer Story ?

Il n’y a pas de date de sortie officielle pour la prochaine série Dahmer.

Cependant, la série limitée en 10 parties vise une date de sortie au printemps 2022.

Getty Images – Getty

Evan Peters assiste à la conférence de presse I Am Woman lors du Festival international du film de Toronto 2019

Qui était Jeffrey Dahmer et qu’a-t-il fait ?

Jeffrey Dahmer a assassiné et démembré 17 hommes sur une période de 13 ans avant d’être appréhendé par les autorités.

Il garderait des parties du corps comme souvenirs, y compris des crânes et des organes génitaux.

« Il prenait fréquemment des photos de ses victimes à différentes étapes du processus de meurtre, afin qu’il puisse se souvenir de chaque acte par la suite et revivre l’expérience », selon Biographie.com.

Dahmer est né à Milwaukee le 21 mai 1960.

AP : Presse Associée

Jeffrey Dahmer a tué et torturé 17 jeunes hommes

« Il a été décrit comme un enfant énergique et heureux jusqu’à l’âge de quatre ans, lorsque la chirurgie pour corriger une double hernie a semblé effectuer un changement chez le garçon », selon Biography.com.

« Manifestement atténué, il est devenu de plus en plus renfermé après la naissance de son jeune frère et les fréquents déménagements de la famille.

« Au début de son adolescence, il était désengagé, tendu et largement sans amis. »

Après avoir commis les meurtres macabres, il a été arrêté par des policiers de Milwaukee le 22 juillet 1991.

Dahmer serait reconnu coupable l’année suivante et condamné à 16 peines consécutives de prison à vie.

Evan Peters dans le rôle de Jeffrey Dahmer : à quoi ressemble l’acteur dans la série Netflix ?

Le mardi 8 juin, Peters a été photographié à Los Angeles en tant que Dahmer pendant le tournage pour le prochain Netflix séries.

Dans la première image de l’ensemble, Peters porte un jean bleu et une chemise boutonnée rentrée, avec des lunettes, des cheveux blonds et un écran facial – au milieu coronavirus précautions.

En avril, Peters a expliqué à Variété comment il a dû se retirer de creuser trop profondément dans l’histoire réelle de Dahmer et s’engager à la place dans les scripts.

Getty – Contributeur

Même Peters jouera Jeffrey Dahmer dans Monster : The Jeffrey Dahmer Story





« J’ai tellement lu, j’ai tellement regardé, j’ai tellement vu, et à un moment donné, vous devez dire: » D’accord, ça suffit « », a déclaré Peters au point de vente.

« Il y a des scripts magnifiquement écrits. Vous pouvez avoir toute l’histoire que vous voulez, mais en fin de compte, nous ne faisons pas de documentaire.

« Mais, il y a tellement de matériel pour Dahmer que je pense qu’il est extrêmement important de le rendre vraiment authentique », a ajouté Peters.