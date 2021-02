Monster «  poignarde sa femme enceinte à mort puis tue sa belle-fille, 5 ans, quand elle a protégé sa mère avec son corps  »

Un pompier accusé d’avoir poignardé sa nouvelle épouse à mort avant de tuer sa fille alors qu’elle protégeait sa mère a comparu devant le tribunal.

Konstantin Kapustin, 25 ans, aurait poignardé Marina Kapustina, 30 ans, et Nikol, cinq ans, 25 fois avec un couteau de cuisine en Russie.

L’horrible incident s’est produit dans la maison de la famille dans la ville de Vologda, dans le nord-ouest du pays, deux semaines après le mariage du couple.

Kapustin s’était présenté comme un partenaire attentionné, mais avait commencé à boire beaucoup quelques jours après s’être marié, a-t-il appris au tribunal.

Après en avoir eu assez de boire, Marina a commencé à l’ignorer.

Une vidéo montre Kapustin disant aux détectives comme se rappelant le jour de l’attaque: «Je suis rentré à la maison et elle ne m’a pas dit bonjour. Je me suis fâché. Je suis allé à la cuisine et j’ai pris le plus gros couteau.

Kapustin, qui aurait été ivre à ce moment-là, aurait attaqué Marina avec l’arme devant le petit Nikol.

L’homme a frappé sa femme avec le couteau sept fois, puis a attaqué l’enfant qui s’était précipitée vers sa mère et l’avait protégée avec son corps, ont déclaré les enquêteurs.

Kapustin a poignardé la jeune fille 18 fois avant d’arroser les deux victimes avec de l’essence et de les incendier avec leur maison tout en essayant de détruire des preuves.

La porte-parole de la police, Natalia Letenkova, a déclaré: «Les examens ont montré que les victimes étaient mortes de multiples coups de couteau au haut du corps. La femme était enceinte au moment du crime.

«La médecine légale a également déclaré que la jeune fille était toujours en vie lorsque le suspect a mis le feu à la maison.»

Kapustin a avoué avoir tué la mère et l’enfant lors des interrogatoires de la police, rapportent les médias locaux.

Le père en deuil de Marina Kapustina, Mikhail Maklakov, a déclaré aux médias locaux: «J’ai perdu ma fille et ma petite-fille.

«Dans le monde entier, je les aimais le plus. Maintenant, je ne sais pas pour quoi vivre.

Il risque la réclusion à perpétuité s’il est reconnu coupable de meurtre commis avec une cruauté particulière. Le procès continue.