« Monster Mirror : » 100 heures avec le « Fils de Sam » expose le pouvoir maléfique de l’occulte

Une obsession pour le diable, les films d’horreur et l’occulte a motivé David Berkowitz à se lancer dans une tuerie aléatoire en 1977 qui a terrifié la ville de New York.

Puis, alors qu’il était en prison, l’homme autrefois connu sous le nom de « Fils de Sam » est devenu un chrétien né de nouveau. Depuis, il a passé des heures à partager son histoire avec le célèbre pasteur et spécialiste du comportement Michael Caparrelli. DÉCOUVREZ notre entretien avec Caparrelli sur le 700 Club de mardi.

Tout a commencé il y a 44 ans. C’est à ce moment-là que la peur s’est emparée de la Big Apple lorsqu’un meurtrier de masse a abattu six personnes et en a blessé sept autres.

Se décrivant comme un « monstre », David Berkowitz a laissé un message sur une scène de crime, incitant la police à l’arrêter. Il l’a signé « Fils de Sam ».

Après une chasse à l’homme massive, la police a finalement arrêté Berkowitz sur la base d’une contravention de stationnement impayée.

Berkowitz a plaidé coupable des meurtres et a été condamné à 360 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle.

Au milieu des années 1990, Berkowitz prétendait devenir un chrétien né de nouveau.

Il a réfléchi à sa transformation spirituelle lors d’un entretien en prison en 1998 avec Scott Ross de CBN.

« Les cicatrices du passé resteront toujours et me hanteront », a expliqué Berkowitz. « Mais j’ai donné ma vie à Jésus-Christ, et il m’a fait savoir dans sa parole qu’il m’avait complètement pardonné. »

Berkowitz a expliqué qu’il avait rejoint une secte sataniste avant sa frénésie meurtrière et qu’il avait entendu des voix démoniaques lui ordonnant de tuer des gens.

Avance rapide jusqu’en 2022 lorsque le pasteur Michael Caparrelli, titulaire d’un doctorat. en études avancées sur le comportement humain, commence une étude de cas sur David Berkowitz.

Il mène 34 séances d’entretien en prison, soit un total de 100 heures avec l’homme autrefois connu sous le nom de Fils de Sam.

« Même enfant, j’étais fasciné par les choses occultes, par l’obscurité », a déclaré Berkowitz à Caparrelli. « Et cela m’affectait. Maintenant, je regarde en arrière et je vois, bien sûr, que tout cela n’était que tromperie et que cela m’a captivé. Mais je regrette tellement tout ce qui s’est passé. Mais à ce moment-là, j’étais sous ce charme, J’étais sous le pouvoir du mal et j’étais sur le chemin de l’autodestruction. »

L’expérience et l’amitié de Caparrelli avec David Berkowitz sont détaillées dans le nouveau livre, Miroir Monstre.

