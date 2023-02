Monster affirme que ses haut-parleurs ADN sont les premiers à être dotés de la charge sans fil Qi

La marque audio Beastly Monster a annoncé une paire de haut-parleurs Bluetooth ADN dotés d’une charge sans fil Qi ainsi que de nombreuses autres technologies.

En fait, Monster affirme que le DNA One et le DNA Max sont les premiers haut-parleurs portables au monde à être équipés de la charge sans fil Qi intégrée. Cependant, Sonos pourrait avoir quelque chose à dire à ce sujet avec le Roam et le Roam SL prenant en charge n’importe quel chargeur sans fil Qi.

La société poursuit en disant que les haut-parleurs DNA sont «les premiers haut-parleurs portables de l’industrie qui peuvent être chargés sans fil via une base de chargement Qi haute vitesse incluse».

Donc, cela pourrait se résumer à un détail technique car les modèles Sonos Roam ne sont pas fournis avec le chargeur sans fil. Il convient de noter que le chargeur personnalisé de Sonos est plus rapide à 10 W, tandis que la base « haute vitesse » de Monster n’est que de 7,5 W.

Il y a aussi la charge USB-C qui est moins pratique et la même vitesse de charge et c’est ainsi que vous pouvez utiliser le haut-parleur comme banque d’alimentation pour fournir du jus à d’autres appareils qui ont besoin d’une recharge – bien qu’à seulement 5W.

Bien sûr, le chargeur Qi fourni peut être utilisé pour charger n’importe quel produit de charge sans fil compatible lorsque l’enceinte n’est pas assise dessus.

Lorsqu’ils sont complètement chargés, les deux haut-parleurs ADN peuvent durer jusqu’à 14 heures de lecture et peser respectivement 1,5 ou 2,5 livres. Il y a deux haut-parleurs actifs et deux radiateurs passifs dans chaque haut-parleur mais, comme son nom l’indique, les Max sont plus grands et ce haut-parleur offre 50 % de puissance acoustique en plus à 30 W.

Même si cela ne vous suffit pas, le mode Party de Monster vous permet de connecter et de synchroniser d’autres haut-parleurs DNA d’une simple pression sur un bouton – un bouton physique sur le haut-parleur, donc aucune application n’est requise ici.

Pour vous tenter dans une configuration multi-haut-parleurs, Monster offre un coupon de réduction de 25 % pour un deuxième haut-parleur ADN. Les deux haut-parleurs DNA sont dotés d’un indice d’étanchéité à la poussière et à l’eau IP67, d’un son omnidirectionnel et d’une portée Bluetooth de 30 pieds.

Le DNA One et le DNA Max sont disponibles dès maintenant chez Monster au prix de 149,99 $ et 179,99 $ respectivement. Vous pouvez également les acheter chez BestBuy, Verizon et Crutchfield. Les haut-parleurs sont disponibles en noir ou blanc et rejoignent les écouteurs sans fil DNA Fit et DNA Go de la gamme.

