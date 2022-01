Monster a condamné Angel Lynn à perpétuité, mais il sera libéré dans deux ans, selon sa famille alors qu’elle est photographiée dans son lit d’hôpital

LES parents d’un adolescent laissé avec des blessures mortelles après avoir tenté de fuir son petit ami contrôlant ont fustigé sa peine de prison – qui le verra se libérer dans deux ans.

Angel Lynn, 19 ans, est tombé d’une camionnette à 60 mph après avoir été kidnappé par Chay Bowskill.

Angel Lynn a été blessée après avoir tenté de fuir son petit ami contrôlant Crédit : LE SOLEIL

L’adolescente a subi des lésions cérébrales catastrophiques et est incapable de marcher, de parler ou de se nourrir Crédit : LE SOLEIL

Elle a subi des lésions cérébrales et est maintenant «enfermée à vie» du monde extérieur – incapable de marcher, de parler ou de se nourrir.

Sa mère Nikki, 47 ans, au cœur brisé, a déclaré: «Cela a détruit la vie d’Angel.

« Elle n’aura jamais de travail ni ne sera maman. Elle ne sortira plus jamais avec ses frères, sœurs ou amis.

« Et cela a détruit nos vies aussi. Elle a besoin de soins 24 heures sur 24 et 24 heures sur 24. C’est notre vie maintenant.

« Il sortira dans moins de trois ans. Ça me rend furieux. Quel genre de message cela envoie-t-il à des monstres comme lui ?

« Il peut être de retour en essayant de détruire la vie d’autres femmes pendant que ma fille est piégée pour toujours. »

Le papa d’Angel, Patrick, 53 ans, a insisté : « Je ne lui pardonnerai jamais ce qu’il a fait.

« Il a tout volé à Angel et a payé un si petit prix avec cette phrase. »

Bowskill, 20 ans, a été filmée attrapant Angel « comme une poupée de chiffon », la transportant dans une rue animée et la jetant à l’arrière d’un Transit, qui a accéléré.

Quelques instants plus tard, la petite étudiante est tombée du véhicule. Bowskill a été reconnu coupable d’enlèvement et de comportement coercitif, mais autorisé à pousser Angel hors de la camionnette.

Il a été condamné lundi à sept ans et demi de prison au total et purgera la moitié de sa peine derrière les barreaux – trois ans et neuf mois.

Compte tenu du temps déjà purgé en détention provisoire, il deviendra éligible à la libération en juin 2024.

La famille d’Angel s’est dite outrée que Bowskill n’ait obtenu que deux ans pour l’enlèvement – ​​même si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

Ils ont déclaré qu’ils prévoyaient de demander une révision de la peine d’enlèvement, affirmant qu’elle était « indûment indulgente ».

Et ils ont ajouté qu’ils avaient été surpris par la condamnation alors que le juge semblait reconnaître les graves conséquences de l’enlèvement.

Bien qu’il puisse entraîner une peine d’emprisonnement à perpétuité, l’enlèvement n’a actuellement aucune directive en matière de peine, ce qui, selon la famille, a joué en faveur de Bowskill.

Angel aimait la vie, elle était si pleine de vie et avait tellement de choses à espérer. Elle rêvait d’être médecin légiste pour la police. Papa Patrick

Les parents dévoués d’Angel, tous deux nettoyeurs, de Loughborough, Leics, disent qu’ils doivent maintenant faire face à toute une vie de factures s’élevant à des dizaines de milliers de livres pour s’occuper d’elle à la maison.

Nikki, maman de six enfants, a déclaré: «Pendant des semaines, les médecins ne croiraient pas qu’Angel survivrait. Je n’oublierai jamais le visage de l’infirmier qui m’a dit qu’elle allait mourir.

« J’avais l’impression que mon cœur avait été arraché de ma poitrine. Le monde tournait. Je n’ai pas pu manger pendant une semaine — j’ai vécu de l’eau.

« Même maintenant, nous ne savons pas combien de temps Angel a et quelle qualité de vie nous pouvons lui donner. »

Patrick a déclaré: « Angel aimait la vie, elle était si pleine de vie et avait tellement de choses à espérer. Elle rêvait d’être médecin légiste pour la police.

« Mais elle a eu tous ses espoirs et ses rêves, et nos espoirs et nos rêves pour elle, arrachés.

« Je ne l’accompagnerai jamais dans l’allée. Nous ne la verrons jamais obtenir son diplôme ou obtenir le travail de ses rêves – ni l’aider à déménager.

« Nous n’aurons jamais de petits-enfants Angel d’elle. Et nous n’apprécierons jamais son sens du plaisir effronté. »

Angel a été retrouvée allongée sur la chaussée de l’A6 près de son domicile de Loughborough le 27 septembre 2020. On pense qu’elle avait d’abord tenté de fuir la camionnette – avant d’être kidnappée.

Bowskill et un ami ont été innocentés des blessures causées par la chute de la camionnette après avoir tous deux affirmé qu’Angel avait sauté parce qu’il avait mis fin à leur relation.

Mais la famille d’Angel a déclaré que les images étaient la preuve qu’Angel voulait abandonner Bowskill et essayait de s’éloigner de lui.

Ils disent qu’elle en avait marre de ses messages de contrôle l’appelant « une scorie » et même la giflant avec un couvre-feu quand il était derrière les barreaux.

Dans ses remarques sur la condamnation, le juge Timothy Spencer QC a déclaré à Bowskill au tribunal de la Couronne de Leicester: «Vous l’avez traitée d’une manière ignoble.

« Elle a été rabaissée par vous à un point tel qu’elle a dû se sentir régulièrement sans valeur. »

Pendant des semaines, les médecins ne croyaient pas qu’Angel survivrait. Je n’oublierai jamais le visage de l’infirmier qui m’a dit qu’elle allait mourir. Maman Nikki

Mais le juge Spencer a déclaré qu’il avait également pris en compte sa jeunesse et son immaturité lors de la détermination de la peine.

Il a dit qu’il était d’accord avec la propre description de l’avocat de Bowskill comme un « petit garçon à la place d’un homme ».

Le juge Spencer lui a dit: « Vous êtes un jeune de 20 ans immature. »

Bowskill, de Syston, Leics, a été innocenté d’avoir causé intentionnellement un GBH, mais reconnu coupable d’avoir kidnappé Angel et emprisonné pendant deux ans.

Il a en outre été reconnu coupable de comportement contrôlant et coercitif et condamné à trois ans et trois mois de prison, à courir consécutivement.

Un jury l’a également reconnu coupable d’avoir perverti le cours de la justice, pour lequel il a été condamné à deux ans et trois mois de prison, également à courir consécutivement.

Son copain Rocco Sansome, 20 ans, de Loughborough, a été reconnu coupable d’enlèvement et condamné à 21 mois de prison.

Il a admis posséder une drogue contrôlée de classe B (cannabis) et a été emprisonné pendant sept jours, à courir simultanément.

Il a également admis avoir conduit alors qu’il était inapte à cause de la consommation de cannabis et a été frappé d’une interdiction de conduire de 12 mois.

Farah Nazeer, directrice générale de Women’s Aid, a déclaré hier soir: «Le fait que l’agresseur puisse être sorti si tôt montre que nous avons un besoin urgent de formation sur la violence domestique pour tous les juges.

« Cela envoie un message dangereux sur le sérieux avec lequel nous prenons la violence contre les femmes dans ce pays – les juges doivent envoyer un message clair que la violence domestique ne sera pas tolérée. »

Bowskill, de Syston, Leics, a été innocenté d’avoir causé intentionnellement le GBH, mais reconnu coupable d’avoir kidnappé Angel et emprisonné pendant deux ans 1 crédit

Bowskill, 20 ans, a été filmée en train de saisir Angel « comme une poupée de chiffon », de la transporter dans une rue animée et de la jeter à l’arrière d’un Transit, qui a accéléré 1 crédit

Sa mère au cœur brisé, Nikki, 47 ans, a déclaré: « Il sera absent dans moins de trois ans – ça me rend furieuse » Crédit : Dan Charité

DÉCISIONS ÉTRANGES DU JUGE LE juge fustigé pour la peine de prison infligée au kidnappeur d’Angel a une histoire de condamnations bizarres. En août de l’année dernière, le juge Timothy Spencer QC a libéré un terroriste d’extrême droite avec pour consigne : « Allez lire les classiques ». Il a été critiqué par l’association caritative Hope Not Hate après avoir demandé au suprémaciste blanc Ben John, 22 ans, qui a été retrouvé avec des manuels de bombes, de lire Jane Eyre et d’autres. Le juge lui a dit : « Commencez par Orgueil et préjugés et A Tale Of Two Cities de Dickens. La douzième nuit de Shakespeare ». Il a ajouté: «Pensez à Hardy. Pensez à Trollope. Plus tôt ce mois-ci, la cour d’appel a décidé que l’extrémiste John devait purger deux ans de prison. Et en avril de l’année dernière, le juge Spencer a libéré le cambrioleur en série Carl Walters tant qu’il n’a pas enfreint la loi, trouvé un emploi et ne s’est pas drogué pendant une période de six mois.