Alors que les médias ont rapporté que le démocrate Joe Biden prévoyait de nommer l’ancien gouverneur de l’Iowa Tom Vilsack à la tête de l’agriculture dans son administration, les progressistes ont qualifié « M. Monsanto » de champion des cultures OGM et des grandes entreprises.

La nomination imminente de Vilsack a été rapportée pour la première fois mardi par NPR, citant « Une source familière avec les discussions sur la transition. » La même source a déclaré que la membre du Congrès Marcia Fudge (D-Ohio) avait été sollicitée pour diriger le Département du logement et du développement urbain (HUD). Bloomberg plus tard signalé la même chose.

La nomination de Vilsack par Biden correspond à son intention publiquement déclarée de reconstituer l’administration du président Barack Obama, dans laquelle il a occupé le poste de vice-président. Vilsack a été le secrétaire à l’agriculture d’Obama pendant les huit années et a passé les huit années précédentes à gouverner l’Iowa.



Tom Vilsack, alias M. Monsanto, est le choix de Biden pour le secrétaire à l’Agriculture. Il était secrétaire à l’agriculture sous Obama. pic.twitter.com/us0vBWDer9 – Kevin Gosztola (@kgosztola) 8 décembre 2020

Selon la rumeur, Vilsack faisait partie des candidats à la vice-présidence d’Hillary Clinton en 2016, mais une coalition de groupes environnementalistes soutenant le sénateur du Vermont Bernie Sanders pour la nomination l’a dénoncé comme «Monsieur Monsanto» qui était redevable à l’agriculture industrielle et favorisait le célèbre fabricant d’organismes génétiquement modifiés (OGM).

À la nouvelle de la nomination de Vilsack, le rédacteur en chef et journaliste progressiste Kevin Gosztola a évoqué le passé de «M. Monsanto» du secrétaire, l’accusant de «céder» à Monsanto en 2011 pour approuver sa luzerne OGM sans restrictions.

Deux jours avant que Vilsack ne soit signalé comme le choix de Biden pour le secrétaire à l’Agriculture, @stltoday a publié un important rapport d’enquête sur les désherbants à base de dicamba et comment Monsanto savait qu’ils causeraient "dommages à grande échelle aux champs" en Amérique. https://t.co/s43SQ2V4uN pic.twitter.com/aiCVVrdi3Z – Kevin Gosztola (@kgosztola) 8 décembre 2020

Vilsack a également soutenu la fusion de Monsanto avec le géant allemand de la biotechnologie Bayer, qui, selon Gosztola, ignorait comment cela entraînerait une hausse des prix des semences pour les agriculteurs.

Biden a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle du 3 novembre par les médias et les démocrates, bien que le président Donald Trump n’ait pas encore concédé et multiplie les contestations judiciaires du décompte des voix dans plusieurs États – notamment la Géorgie, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin.

Vilsack n’est pas le seul officiel «Recyclé» de l’administration Obama sur la liste des choix annoncés par Biden. L’ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, a été nommée au Trésor, l’ancien secrétaire d’État John Kerry deviendrait «Tsar du climat» et son ancien adjoint Anthony Blinken accédait au poste le plus élevé de Foggy Bottom.

Le candidat de Hahaha Joe Biden au poste de secrétaire à l’agriculture, Tom Vilsack, est connu sous le nom de "Monsieur Monsanto," parce qu’il est un shill tellement flagrant pour les grandes entreprises agricoles qui détruisent l’environnement. Le cabinet de Biden est aussi caricaturalement corrompu que celui de Trump – juste plus superficiellement diversifié https://t.co/56cnmNHpas – Ben Norton (@BenjaminNorton) 9 décembre 2020

À l’approche des élections, les progressistes se sont exhortés à voter pour Biden afin d’évincer Trump, auquel cas ils le feraient. « pousser » le démocrate traditionnel à gauche. À en juger par les choix du cabinet, cela semble avoir été un espoir désespéré.

Un autre choix qui a exaspéré l’aile Sanders du Parti démocratique était Neera Tanden, actuellement présidente du groupe de réflexion Center for American Progress, en tant que chef du Bureau de la gestion et du budget (OMB), l’agence clé pour l’exécution des politiques de la Maison Blanche.

