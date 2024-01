Monsieur Macron ! Comment le président français a surpris Berlin avec un discours en allemand – POLITICO

BERLIN – Emmanuel Macron : président français, homme d’État et, euh, germanophone.

Macron a impressionné et surpris les personnes en deuil au Parlement allemand lundi en prononçant un éloge funèbre pour Wolfgang Schäuble principalement en allemand – pour lequel il n’avait besoin que de quelques heures de pratique, selon son professeur d’allemand.

Le président français avait été invité au Bundestag pour commémorer Schäuble, l’ancien ministre allemand des Finances décédé fin décembre à l’âge de 81 ans. Schäuble, qui était fréquemment en contact avec Macron, avait demandé au dirigeant français de s’exprimer dans le cadre de son discours. de la cérémonie de deuil.

Macron a donc profité de l’occasion pour faire quelque chose que les présidents français font extrêmement rarement : s’adresser à un public allemand en allemand (la dernière fois, c’était Charles de Gaulle à Ludwigsbourg en 1962).

« L’Allemagne a perdu un homme d’État. L’Europe a perdu un pilier. La France a perdu un ami», a déclaré Macron lors de son discours de 15 minutes, qui a visiblement ému Ingeborg, l’épouse de Schäuble, qui avait les larmes aux yeux.

Macron, qui n’avait auparavant prononcé que quelques mots d’allemand en public, a peut-être lu un manuscrit, mais sa prononciation était compétente. De plus, le président ne s’est entraîné que brièvement, a déclaré Frank Groninger, professeur de langue et de culture allemandes au ministère français des Affaires étrangères qui a formé Macron.

« Nous nous sommes entraînés pendant environ une heure et demie hier, puis encore ce matin pendant environ une heure avant le vol pour Berlin. Nous avons ensuite revu certains détails du discours prononcé à bord de l’avion”, a déclaré Groninger à POLITICO lors d’un entretien téléphonique.

Groninger a déclaré que Macron avait « quelques connaissances préalables » de la langue, l’ayant étudiée à l’école et à l’université. Il s’était également entraîné avec le président en préparation d’une visite d’État en Allemagne en juillet dernier, qui avait été annulée en raison de manifestations en France. « Nous n’avons donc eu qu’à travailler sur les moindres détails. »

L’enseignant ajoute : « Le but était de surprendre les gens. Vous avez peut-être remarqué qu’il y avait une partie émotionnelle dans le discours et une partie technique. Et l’idée était de faire en sorte que la partie émotionnelle soit encore plus forte et de montrer vraiment ce geste, que le président fait l’effort de prononcer son discours en allemand.»

Le geste d’amitié franco-allemand a été amplifié par le fait que la cérémonie s’est tenue le 22 janvier, exactement cinq ans après le traité d’Aix-la-Chapelle visant à renforcer la coopération entre Paris et Berlin, et exactement 61 ans après le traité de l’Elysée, accord symbolique d’après-guerre. visant à enterrer des siècles d’inimitié entre les deux pays.

Macron était un « bon élève » qui apprenait vite, a déclaré Groninger, 53 ans, né en Allemagne mais ayant acquis la nationalité française il y a six ans. “Sans vouloir faire trop de compliments… C’est quelqu’un qui absorbe tout et mémorise les choses très vite.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait également appris à Macron, sincère et émotif, comment mieux comprendre le chancelier allemand cool et réservé Olaf Scholz, avec qui le président français s’est affronté à plusieurs reprises et a même annulé une conférence de presse commune en 2022, Groninger a ri.

« Cela ne faisait pas partie de l’entraînement maintenant, nous avions beaucoup trop peu de temps pour cela. L’agenda du président est très chargé », a-t-il déclaré. “Je pense qu’il y a encore beaucoup à faire.”

Groninger a fait valoir que la balle est désormais dans le camp de Scholz pour montrer son propre engagement envers les relations franco-allemandes et pratiquer son français, qui a marge d’amélioration.

«C’est maintenant à l’Allemagne de trouver un professeur pour Scholz. La France a fait sa part.